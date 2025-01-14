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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 14 Ocak 2025 Survivor eleme adayı kim oldu, eleme potasına hangi yarışmacı gitti?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da mücadele tam gaz devam ediyor. Survivor'ın 11. bölümü dokunulmazlık oyunu ve yaşanan gergin dakikalar ile gündeme geldi. Survivor 2025'te haftanın yeni dokunulmazlık oyunu sonucunda kaybeden takım iki kişiyi aday olarak gösterecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı 2025? 14 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 18:36 Güncelleme: 14.01.2025 - 18:36
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        • 1

          Survivor 2025'te yeni dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Survivor yeni bölümünde heyecan giderek artıyor. Bilindiği gibi, haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler takımı olurken, ilk eleme adayı ise Göksu olmuştu. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 14 Ocak 2025 Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

        • 2

          14 OCAK SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          13 OCAK SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Survivor dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı.

        • 4

          SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor All Star'da haftanın 2. eleme adayı ada konseyinde yapılan oylama sonucunda Merve oldu.

        • 5

          SURVİVOR KADROSUNA İKİ YENİ İSİM KATILDI

          Survivor'un geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümünde Murat Ceylan Asena ve Senem'in kadroya katıldığını duyurdu. Asena All Star takımına geçerken, Senem de Gönüllüler takımında geçti.

        • 6

          SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

          Survivor All Star yarışmasında eleme adayı olarak Barış ve Adilhan gösterilmişti. Adaya veda eden ve elenen isim geçen hafta All Star takımından Barış Murat Yağcı oldu.

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