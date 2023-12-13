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        Haberler Televizyon Survivor'da takımlar belli oldu! 2024 Survivor ne zaman başlayacak? İşte mavi ve kırmızı takım

        Survivor'da takımlar belli oldu! 2024 Survivor ne zaman başlayacak, takımlar nasıl oluştu?

        Survivor All Star'da geri sayım sürerken, takımlar belli oldu. Yeni formatı ve All Star kadrosu ile ekranlara gelecek Survivor'da mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Takımların belli olmasının ardından Survivor 2024 All Star'ın yayınlanacağı tarih merak konusu oldu. İşte 2024 Survivor'ın yeni sezonun başlayacağı tarih ve oluşan yeni takımlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 01:33 Güncelleme: 13.12.2023 - 01:33
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        • 1

          TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor All Star 2024'te mavi ve kırmızı takım yarışmacıları netleşti. Sürpriz isimleri, yeni formatı ve zorlu parkurları ile izleyici ile buluşmayı bekleyen Survivor All Star'da yeni sezon tarihi de belli oldu. Peki, "2024 Survivor ne zaman başlayacak, takımlar nasıl oluştu?" İşte Survivor All Star'da mavi ve kırmızı takım yarışmacıları...

        • 2

          SURVİVOR 2024 ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Survivor All Star'ın ilk bölüm tarihi Acun Ilıcalı tarafından 1 Ocak 2024 olarak açıklandı.

        • 3

          SURVİVOR'DA YENİ FORMAT

          Survivor All Star'da bu sene performans konuşacak. SMS'in olmadığı yeni sezonda performanslar sonucunda bir kişi şampiyon olacak.

        • 4

          KIRMIZI TAKIM (KADINLAR)

          Pınar Saka

          Merve Aydın

          Nagihan Karadere

          Gizem Memiç

          Aleyna Kalaycıoğlu

          Berna Canbeldek

          MAVİ TAKIM (KADINLAR)

          Nefise Karatay

          Seda Ocak

          Begüm Yücetan

          Sahra Işık

          Seda Aktuğlu

          Damla Can

        • 5

          MAVİ TAKIM (ERKEKLER)

          Hakan Hatipoğlu

          Yiğit Poyraz

          Yasin Obuz

          Özgür Tetik

          Yunus Emre

          Ogeday Girişken

          KIRMIZI TAKIM (ERKEKLER)

          Doğukan Manço

          Furkan Kızılay

          Ersin Korkut

          Sercan Yıldırım

          Turabi

          Bozok Gören

          Nihat Altınkaya

        • 6

          Mavi Takım

          Seda Aktuğlu

          Seda Ocak

          Nefise Karatay

          Ece Begüm

          Sahra

          Damla

          Poyraz

          Hakan Hatipoğlu

          Yasin Obuz

          Yunus Emre

          Ögeday

          Furkan Kızılay

        • 7

          Kırmızı Takım

          Merve Aydın

          Pınar Saka

          Nagihan Karadere

          Gizem Memiç

          Aleyna Kalaycıoğlu

          Berna Canbeldek

          Doğukan Manço

          Ersin Korkut

          Sercan Yıldırım

          Turabi

          Bozok

          Nihat Altınkaya

          Özgür Tetik

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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