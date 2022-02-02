Survivor All Star'da bu akşam ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor’da ödül oyunları bu akşam adeta nefes kesti. Gülle atışı yapan yarışmacılar ödül için kıyasıya mücadele verdiler. Peki Survivor'da kim elendi? 1 Şubat Survivor eleme adayları kimler, sürgüne kim gitti? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ödül oyunu yarışması gülle atışı oldu. Kadınlar yarışını Ünlüler takımı kazandı. Erkekler yarışını ise Gönüllüler takımı kazandı. Best Of (En iyiler) turuna kalan oyunda sandviç ödülünü 3-1 kazanan takım Gönüllüler oldu.