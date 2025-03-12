EŞİ İSYAN ETTİ

Sosyal medyada Çılgın Sedat'ın rol yaptığına dair yorumlar yapılması üzerine şarkıcının eşi Özlem Kapurtu tepki gösterdi:

"Vicdan ve merhametini yitirmiş insanlara olsun bu sözüm. Sizin nasıl kalbiniz var? Ailesinin izlediğini bilen bir baba var. Baba hiçbir şey için ailesine bu anı yaşatmaz. Ne yaşayacağımı bilir. Bizi geçtim hadi ama evlatlarına asla. Yeter yahu adam prim, yarış derdindeymiş ne. Halk oylaması mı var? İşte tam tersi. Neyse o ortada. Bazı şeylerden kaçsa orada istatistik kasar."