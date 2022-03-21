SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Survivor 2022 All Star'da birleşme partisi ile ilgili detaylar 23 Şubat tarihli ada konseyinde belli oldu. Acun Ilıcalı, birleşme partisini açıkladığı konuşmasında ''Bizim için Survivor tam anlamıyla birleşme partisi ile başlayacak. Bizim için asıl kadrolar birleşme partisinde oluşacak. Birleşme partisine toplamda 22 yarışmacı katılacak. Yani iki takımdan da 11'er yarışmacı katılacak. Survivor'da hızlı eleme dönemi başlıyor" dedi.