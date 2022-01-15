Survivor Berna Keklikler kimdir?

Survivor 2022 için geri sayım bitti. TV8 ekranlarının en uzun soluklu yarışma programlarından biri olan Survivor 2022 bu akşam yani 15 Ocak Cumartesi akşamı ekrana gelen ilk bölümüyle yayın hayatına başlıyor. Yarışmanın takipçileri 2022 yılında Survivor Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı kapsamında yarışacak yarışmacıları araştırıyor. Survivor Gönüllüler takımında yer alan sporcu yarışmacılardan biri de Berna Keklikler oldu. Berna Keklikler'in hayatı merak konusu. İşte Berna Keklikler yaşı, boyu, memleketi ve hakkında merak edilenler...

SURVİVOR BERNA KEKLİKLER KİMDİR?

Berna Keklikler, 25 Şubat 1989 tarihinde Almanya’da dünyaya geldi. Toplamda üç kardeş olan Berna keklikler'in bir kız bir de erkek kardeşi var.

Berna Keklikler'in kardeşlerinden biri oyuncu ve model Berrin Keklikler'dir. Anne ve babası hala Almanya’da yaşayan Berna Keklikler'in ekran yolculuğu ilk olarak Göz6 isimli yarışma programla başlamıştır. Göz6 yarışmasını kazanıp sonrasında Survivor 2017 yarışmasına katılan Berna Keklikler bir dönem de Stil Avcıları isimli yarışma programında yer almıştır.

Berna Keklikler'in eğitimi ekonomi üzerinedir. 2014 yılından bu yana kardeşi ile birlikte İstanbul’da yaşan Berna Keklikler geçmiş yıllarda Almanya’da katıldığı Miss Turkuaz Germany yarışmasında da 2011 güzeli seçilmiştir.

Çok küçük yaşlardan itibaren yüzme sporu ile ilgilenen Berna Keklikler, yüzme ve spor kariyerini hobi olarak yapmış, Lise mezuniyetinin ardından modelliğe yönelmiştir. Günümüzde ise oyunculuk eğitimi almakta ve oyunculuk ve sunuculuk ile kariyerini sürdürmeye karar vermiştir.