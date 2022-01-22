Survivor Ayşıl kimdir?

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen Survivor All Star'da yarış Gönüllüler ve Ünlüler takımı arasında kıyasıya devam ediyor. Survivor 2022 All Star'ın bu akşam ekrana gelecek bölümüne yedekler listesinden 4 yeni yarışmacı dahil olacak. Survivor'a yedeklerden katılacak 2 erkek 2 kadın toplam 4 yarışmacı olacak. Survivor takipçileri yarışmaya yedeklerden katılacak bu dört ismi araştırıyor. Survivor yedek yarışmacıları belli oldu. Survivor Ayşıl Özaslan merak ediliyor. Survivor Ayşıl sorusu sosyal medyanın gündeminde. İşte Survivor Ayşıl'ın yaşı, memleketi, mesleği ve hayatı hakkında merak edilenler...

SURVİVOR AYŞIL KİMDİR?

Ayşıl Özaslan 1978 yılında İstanbul'da doğdu. Ayşıl Özaslan Marmara Üniversitesi'nde Dış Ticaret okuduktan sonra New York’a gitti ve Berkeley College Üniversitesi'nde Ekonomi eğitimi aldı. Üniversitenin ardından bir süre Amerika'da yaşayan Ayşıl Özaslan kendisine bir işletme açtı ancak sonra tekrar Türkiye'ye döndü. Türkiye'de özel bir şirketle anlaşan Ayşıl 7 yıldır bu firmada Türkiye müdürü olarak görev yapıyor.

Çocuk yaşlarından beri spora ilgili olan Ayşıl Özaslan bugün 43 yaşındadır. Ayşıl Özaslan, 20 senedir çeşitli spor dallarıyla uğraşmıştır. Ayrıca Almanca, Rusça, İngilizce olmak üzere 4 dil bilmektedir.

Daha önceden Survivor ve Fear Factor yarışmalarına katılmış bir isim olan Ayşıl Özaslan, "Boxun Yıldızları" programına da katılmıştır.