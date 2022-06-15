Survivor All Star'da sona yaklaşılırken, Acun Ilıcalı'nın bireysel oyunların başlayacağını ve bu bölümde adada son oylamanın gerçekleşeceğini belirtti. Adada son oylama heyecanı yaşanırken eleme adayı kim olacak merak konusu oldu. Peki Survivor All Star'da kim elendi, son bölümde adaya veda eden isim kim oldu? 15 Haziran 2022 Survivor'da ödül oyununu, arabayı kim kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da yaşanan son gelişmeler...