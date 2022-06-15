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Survivor All Star'da kim elendi, son bölümde dün akşam adaya veda eden isim kim oldu? 15 Haziran 2022 Survivor'da ödül oyununu, arabayı kim kazandı ve SMS ile eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da kim elendi, son bölümde adaya veda eden isim kim oldu? 15 Haziran 2022 Survivor'da ödül oyununu, arabayı kim kazandı ve eleme adayı kim oldu?

Survivior All Star'da yeni bir dönem başlıyor. Acun Ilıcalı'nın yeni dönemin detaylarını açıkladığı son bölümde, ödül oyunun da müjdesini verdi. Çekişmeli anlara sahne olacak ödül oyununda arabayı kimin kazanacağı merak konusu olurken, eleme adayı kim oldu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Survivor All Star son bölümde kim elendi son bölümde adaya veda eden isim kim oldu soruları izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ederken yeni dönemin nasıl olacağı araştırılmaya başlandı. İşte son bölümden gelişmeler...

15.06.2022 - 20:41 | Güncelleme: ABONE OL

  • Survivor All Star'da sona yaklaşılırken, Acun Ilıcalı'nın bireysel oyunların başlayacağını  ve bu bölümde adada son oylamanın gerçekleşeceğini belirtti. Adada son oylama heyecanı yaşanırken eleme adayı kim olacak merak konusu oldu. Peki Survivor All Star'da kim elendi, son bölümde adaya veda eden isim kim oldu? 15 Haziran 2022 Survivor'da ödül oyununu, arabayı kim kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da yaşanan son gelişmeler...

  • SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu olup olmayacağı yeni bölümde netlik kazanacak.

     

  • SURVIVOR'DA BİREYSELLİK DÖNEMİ!

    Survivor son bölümde ada konseyinin ardından elenen isim belli oldu. Son ada konseyinde Acun Ilıcalı'dan bireysellik açıklamalar geldi:

    "Survivor'da yarın Dominik'teki son oylama yapılacak. Toplu oylama sonrası Dominik'teki bütün elemeler bu oylamadan yapılacak. İstanbul'a gidecek 4'lü yarınki toplu oylama sonrası belli olacak. Dominik'te bir daha oylama yapılmayacak. Ayrıca yarın otomobil oyunu oynanacak."

    İfadelerini kullanan Acun Ilıcalı bu program ve sonrası için yaşanacak gelişmeleri aktarmış oldu.

  • SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor'da bu akşam ki eleme adayı henüz açıklanmazken, son eleme adayları ise Hikmet Tuğsuz ve Ogeday Girişken oldu.

    Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı yapılan ada oylaması sonucu Mavi takımdan Çağan Atakan Arslan olurken,

    Survivor'da yeni haftanın ilk eleme adayı Mavi takımdan Nisa Bölükbaşı olmuştu.

  • SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

    Survivor'da elenen isim belli oldu. Finale adım adım yaklaşırken son elenen isim Avatar Atakan oldu.

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