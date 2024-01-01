Survivor All Star 2024 yarışmacısı Sahra Işık kimdir?
Bu sezon Survior All Star yarışmasında yarışacak olan Sahra Işık'ın hayatı sorgulanıyor. Peki, Sahra Işık kimdir, kaç yaşında, nereli?
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SAHRA IŞIK KİMDİR?
Survivor 2014’e damga vuran Sahra Işık 1991 yılında dünyaya geldi. Voleybolcu kimliğiyle tanınan Sahra Esra Işık, Fenerbahçe’deki kariyerinin yanı sıra modellik de yaptı.
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2013 yılında yapılan Best Of Model yarışmasında 3. olan Survivor Sahra Esra Işık, Malezya’da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.
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Survivor'a 2014 ve 2018 yılında katılan Sahra Işık, bu sene de All Star kadrosuna girdi.
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