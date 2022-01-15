Survivor Adem Kılıçcı kimdir?

Survivor Adem kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Survivor Adem Kılıçcı ne zaman şampiyon oldu, sevgilisi kim? - Biyografisi

Survivor 2022, All-Star formatı ile ekranlara gelecek. Yarışmanın Ünlüler takımında yer alan isimlerden birisi de Adem Kılıçcı oldu. Adem Kılıçcı'nın hayatı, yaşı, boyu, mesleği ve sevgilisi gibi özel hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu. Peki, Survivor Adem kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte, Survivor Adem Kılıçcı'nın hayatı ile biyografisi...

SURVİVOR ADEM KILIÇCI KİMDİR?

Adem Kılıçcı, 1986 senesinde Ağrı'da dünyaya gelmiştir. Kılıçcı'nın Türkiye'ye Kafkasya'dan göç etmiş Karapapak Türkleri'nden olduğu bilinmektedir. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya almıştır.

Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde eden isim 2008 senesinde yapılan Yaz Olimpiyatları çerçevesinde de 69 kiloda mücadele ettiği İngiliz rakibi Billy Joe Sanders’e 14-3 skor ile mağlup olmuştur. Mücadeleden yenilgi ile ayrılınca Adem Kılıççı, 2008 senesinde Yaz Olimpiyatları’na da veda etmiştir. Yine daha sonra İtalya’nın Pascara kentinde, 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan Akdeniz Oyunları’na da katılan Adem Kılıççı, yarışmalardaki üstün performansı sayesinde Akdeniz Oyunları’ndan gümüş madalya alarak ayrılmayı başarmıştır. 2011 senesinde Ankara’da gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Şampiyonası’na da katılan başarılı boksör buradan da gümüş madalya alarak ayrılmıştır.

Türk sporcu ve boksör Adem Kılıççı, 2014-2015 döneminde Dünya Boks Federasyonu tarafından düzenlenen APB Profesyonel Boks Ligi dünya şampiyonu olmuştur. Rio’da düzenlenecek olan olimpiyatlar için de katılma hakkı elde etmiş olan Adem Kılıççı, kanında yasaklı madde tespit edildiği için Rio’da düzenlenecek olan yarışmalara katılamamıştır.

ADEM KILIÇCI NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

21 Ocak 2017 senesinde yayınlanmaya başlayan Survivor 2017'in kadrosunda yer alarak ünlüler takımında yarışan Adem Kılıçcı yarışmada büyük finale kadar yükselmiş fakat finalde ikinci olmuştur. All Star konseptiyle düzenlenen Survivor 2018'de de yarışmış olan Kılıçcı şampiyon olarak yarışmayı tamamlamayı başarmıştır.

SURVİVOR ADEM SEVGİLİSİ VAR MI?

Daha önce 'Helin' isminde bir sevgilisi olduğu söylenen Adem Kılıçcı, Survivor'da yarıştığı dönem Sabriye Şengül ile anılmaktaydı.