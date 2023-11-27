Survivor'a katılacak yeni isim belli oldu! Allstar kadrosu netleşti!
Her sene olduğu gibi bu sene de TV8 ekranlarında Survivor programı yayınlanacak. Allstar konseptiyle yarışmayı ekranlara getirecek olan yapımcı Acun Ilıcalı yeni yarışmacıları duyurmaya devam ediyor. Son olarak kadroya gelen isim şaşırttı.
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2024 yılının Ocak ayında başlayacağı tahmin edilen Survivor Allstar'ın kadrosu netleşiyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde yeni bir ismi daha duyurdu.
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TURABİ SURVIVOR'DAN ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLADI
Survivor'ın iddialı isimlerinden Turabi Çamkıran Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, "Rahatsızlığımın nedenini sorup duruyorsunuz arkadaşlar. Anlatayım. The Challenge yarışmasını kazanıp Hollywood sektörüne girince gizli ve çok güçlü bir yapının dikkatini çektim. Hatta Facebook’ta gördüğüm bi habere göre Cem Yılmaz ve Tarkan da bu yapının üyelerinden. Bana, aralarına katılmam karşılığı Beverly Hills’te lüks bir villa, 100 milyon dolar nakit para ve Hollywood’ta senede en az bir yüksek bütçeli filmde başrol teklif ettiler. Hiç düşünmeden teklifi kabul ettim. Ama karşılığında sadakatimi ölçmek için köpeğimin canını almam gerektiğini söylediler. Hemen teklifi reddettim. Sonrasında da suikast girişiminde bulundular ama başarısız oldular. Halen deniyorlar ama dostlarım sayesinde çok şükür hayatta kalmaya devam ediyorum. Uzun lafın kısası İlluminati’nin suikast girişimi sonucu bu hale geldim. Maalesef Survivor All Star2024 ‘e sağlığım yetişmeyecek. Şimdiden yarışmacılara bu efsane sezonda başarılar dilerim. Sakatsız, belasız güzel bir sezon geçirirler umarım. İnanmayın. Şaka, yok İlluminati filan. İnternette her gördüğünüz her şeye inanmayın ama gelemeyeceğim. Kalın sağlıcakla" ifadelerine yer verdi.
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Sakatlığı sebebiyle yarışmaya katılmayacağını duyuran Turabi'nin ardından Ersin Korkut kadroya girmişti. Son olarak Ilıcalı'nın açıklamalarına göre yıllardır Survivor Panaroma'nın sunuculuğunu yapan isim de yarışmacı olarak gelecek.
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HAKAN HATİPOĞLU KADRODA!
Acun Ilıcalı Survivor Allstar'a Hakan Hatipoğlu'nun da katılacağını şu ifadelerle duyurdu: "Yıllardır başarıyla Survivor'ı yorumlayan Hakan, Survivor All Star performansı açıkladığımızda ‘Ben de orada olmalıyım’ dedi ve biz de seve seve kabul ettik. Yorumlarının hayranı olduğum Hakan'ın parkurlardaki performansını merakla bekliyorum ama şu bir gerçek ki Hakan Hatipoğlu Survivor'a renk katacak."
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SURVIVOR ALLSTAR KADROSUNDA KİMLER VAR?
Survivor Allstar'ın netleşen kadrosu şu şekilde:
1. Doğukan Manço
2. Nefise Karatay
3. Merve Aydın
4. Yiğit Poyraz
5. Damla Can
6. Sercan Yıldırım
7. Aleyna Kalaycıoğlu
8. Ogeday Girişken
9. Nagihan Karadere
10. Nihat Altınkaya
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11. Seda Ocak
12. Sahra Işık
13. Yasin Obuz
14. Gizem Memiç
15. Özgür Tetik
16. Furkan Kızılay
17. Ersin Korkut
18. Hakan Hatipoğlu
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