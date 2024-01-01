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        Haberler Televizyon Survivor 2024 kadrosu açıklandı: Survivor 2024 kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler? Survivor All Star ne zaman başlayacak?

        Survivor 2024 kadrosu: Survivor 2024 kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler?

        Survivor All Star heyecanı için geri sayım başladı. 2024 Survivor kadrosu netleşirken, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları belli oldu. İşte 2024 Survivor All Star başlangıç tarihi ve yarışmacıları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 10:06 Güncelleme: 01.01.2024 - 10:06
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        • 1

          2024 SURVIVOR ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          2024 Survivor All Star yarışması için geri sayım başladı. Survivor All Star yeni kadorsuyla 2 Ocak saat 20.00'de ekranlarda olacak.

        • 2

          SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

          Ogeday Girişken

          Yiğit Poyraz

          Seda Ocak

          Yunus Emre

          Damla Can

          Begüm Yücetan

          Yasin Obuz

          Seda Aktuğlu

          Sahra Işık

          Hakan Hatipoğlu

          Nefise Karatay

          Furkan Kızılay

        • 3

          SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

          Nagihan Karadere

          Nihat Altınkaya

          Bozok Gören

          Turabi Çamkıran

          Gizem Memiç

          Doğukan Manço

          Sercan Yıldırım

          Pınar Saka

          Aleyna Kalaycıoğlu

          Berna Gözbaşı

          Ersin Korkut

          Merve Aydın

          Özgür Tetik

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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