Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
SURVİVOR 2023 KADROSU: Survivor ne zaman başlayacak? Survivor kadrosu belli oldu mu, yarışmacılar kim?

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor kadrosunda yer alacak dört isim belli oldu!

Survivor'un 2023 yeni sezon için nefesler tutuldu. Yeni sezondan ilk tanıtım yayınlanan Survivor'da format değişikliğine gidilerek kadroda fenomenlerin olacağı duyurulmuştu. Kadroda yer alacak ilk isimler ise belli olmaya başladı. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından ilk dört ismi açıkladı. İşte 2023 Survivor kadrosunda yer alacak isimler...

Giriş: 19.12.2022 - 13:08 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ekranların sevilen yarışma programı Survivor yayınlandığı günden beri izlenme rekorları kırıyor. 2006'dan beri her yıl TV8 ekranlarında izleyici karşısan çıkan Survivor 2023 yeni sezonda yepyeni bir formatla izleyici karşısına çıkacak. Yarışmanın ilk tanıtımı yayınlanırken yeni sezonda Survivor’da yer alacak kişiler için Ilıcalı’dan ilk açıklama geldi. Survivor’da bu sezonda "akıl oyunları" olacak.  Acun Ilıcalı'nın yeni sezon formatını 'Survivor 2023 All Star-Fenomenler' olarak açıklaması ise damga vurdu. İşte Acun Ilıcalı'nın açıkladığı ve yer alması beklenen isimler...

  • SURVİVOR YENİ SEZONDA YENİ FORMAT!

    Acun Ilıcalı yeni sezon başvuruları ile ilgili yaptığı açıklamada "Survivor 2023’e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023’e katılma şansına sahip olun" dedi.

  • SURVİVOR 2023'ÜN İLK YARIŞMACISI BERDAN MARDİNİ OLDU!

    Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak ilk isim Berdan Mardini oldu. Son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Berdan Mardini'nin bir süredir Survivor'a hazırlandığı ortaya çıktı.

    Acun Ilıcalı Survivor 2023 için kolları sıvarken Instagram hesabından ilk ismin Berdan Mardini olduğunu açıkladı. Yeni bir formatla ekrana gelecek Survivor 2023 kadrosunda yer alan ilk isim şarkıcı Berdan Mardini oldu.

  • SURVİVOR 2023'ÜN İKİNCİ YARIŞMACISI ÜMİT ERDİM OLDU!

    Oyunculuğun yanı sıra aldığı pilotaj eğitimleriyle pilotluk kariyerinde de emin adımlarla ilerleyen Ümit Erdim, Survivor 2023 yarışmasında yer alacak.

    Yarışmaya sıkı bir şekilde hazırlanan Ümit Erdim'in Survivor'a seçildiğini Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurdu.

    Ilıcalı, "Ümit Erdim Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu. Başarılar dilerim" paylaşımında bulundu.

  • ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR'IN SEVİLEN OYUNCUSU MURAT EKEN KADRODA

    Yıllar önce Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar ile adını geniş bir kitleye duyuran sevilen oyuncu Murat Eken, Survivor 2023'ün 3. yarışmacısı oldu. Sosyal medya hesabından haberi duyuran Acun Ilıcalı "Başarılar dilerim" dedi.

    MURAT EKEN BİYOGRAFİSİ İÇİN TIKLAYIN

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.