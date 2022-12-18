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Murat Eken kimdir? Survivor 2023 kadrosuna dahil olan Murat Eken kaç yaşında, nereli, evli mi, boyu kaç?

Survivor 2023 kadrosuna dahil olan üçüncü isim Murat Eken oldu! Murat Eken kimdir?

Heyecanla beklenen Survivor 2023 kadrosu şekillenmeye başlıyor. Acun Ilıcalı’nın sosyal medya hesabından duyurduğu üçüncü isim Murat Eken oldu. Paylaşımdan sonra Murat Eken’in kim olduğu ve hayatı araştırılmaya başlandı.

Giriş: 18.12.2022 - 11:15 | Güncelleme: ABONE OL

  • Survivor 2023 kadrosunda yer alçak isimler yavaş yavaş belli oluyor. Acun Ilıcalı’ın paylaşımına göre Berdan Mardini ve Ümit Erdim'in ardından üçüncü yarışmacı Murat Eken oldu. Çok Güzel Hareketler Bunlar'da canlandırdığı karakterlerle popüler olan Murat Eken ise yarışmanın sıkı takipçileri tarafından gündem oldu. Peki, Murat Eken kimdir? İşte Murat Eken biyografisi...

  • Yıllar önce Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar ile adını geniş bir kitleye duyuran sevilen oyuncu Murat Eken, Survivor 2023'ün 3. yarışmacısı oldu. Sosyal medya hesabından haberi duyuran Acun Ilıcalı "Başarılar dilerim" dedi.

  • MURAT EKEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

    Murat Eken 7 Ağustos 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Koç Özel Lisesi'ni bitirip, New York'ta Rensselaer Politeknik Enstitüsü'ne başladı. 3. sınıfta makine mühendisliği bölümünü yarıda bırakıp Türkiye'ye dönerek Müjdat Gezen Sanat Merkezi konservatuvar tiyatro bölümünde eğitim almaya başladı. Haldun Dormen ve Müjdat Gezen'in yönettiği çeşitli oyun ve müzikallerde rol aldı. Şu an BKM Mutfak oyuncuları bünyesinde sahneye çıkmaktadır. Oyuncu Burcu Biricik ile kuzendir.

  • MURAT EKEN BOYU, KİLOSU VE BURCU

    1.75 metre boyundaki ve 70 kilo ağırlığındaki Murat Eken'in burcu Aslan'dır.

  • MURAT EKEN EVLİ Mİ?

    Murat Eken, 7 Ağustos 2016 tarihinde Gizem Önen ile dünya evine girdi. İkili, 4 yıllık evliliklerinin ardından 2020 yılında boşandı.

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