Survivor 2023 kadrosunda yer alçak isimler yavaş yavaş belli oluyor. Acun Ilıcalı’ın paylaşımına göre Berdan Mardini ve Ümit Erdim'in ardından üçüncü yarışmacı Murat Eken oldu. Çok Güzel Hareketler Bunlar'da canlandırdığı karakterlerle popüler olan Murat Eken ise yarışmanın sıkı takipçileri tarafından gündem oldu. Peki, Murat Eken kimdir? İşte Murat Eken biyografisi...