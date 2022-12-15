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SURVİVOR 2023 KADROSU: Survivor'da yarışacak iki isim belli oldu! Survivor ne zaman başlayacak? Survivor kadrosu belli oldu mu, yarışmacılar kim?

Survivor'da yarışacak iki isim belli oldu! İşte Survivor 2023 All Star-Fenomenler kadrosu

Yeni sezonu heyecanla beklenen Survivor'un 2023 için nefesler tutuldu. Acun Ilıcalı 2023 Survivor'da yarışacak iki ismi açıkladı. Yeni sezondan ilk tanıtım yayınlanırken kadroda Fenomenlerin olacağı duyurulmuştu. Yeni sezon merakla beklenirken ekranların sevilen yarışmasında format değişikliğine gidildi. Şarkıcı Berdan Mardini ve oyuncu Ümit Erdim, Survivor 2023 yarışmasında yer alacak. İşte Survivor 2023 kadrosu, formatı ve kadroda yer alması beklenen isimler...

Giriş: 15.12.2022 - 17:53 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yayınlandığı günden beri izlenme rekorları kıran ekranların en sevilen yarışma programı Survivor'un yeni sezonu için geri sayım başladı. 2006'dan beri her yıl TV8 ekranlarında izleyici karşısan çıkan Survivor 2023 yeni sezonda yepyeni bir formatla izleyici karşısına çıkacak. Yarışmanın ilk tanıtımı yayınlanırken yeni sezonda Survivor’da yer alacak kişiler için Ilıcalı’dan ilk açıklama geldi. Survivor’da bu sezonda "akıl oyunları" olacak.  Acun Ilıcalı'nın yeni sezon formatını 'Survivor 2023 All Star-Fenomenler' olarak açıklaması ise damga vurdu. Yapılan açıklama sonrasında kadroda kimlerin olduğu merak edilirken sosyal medyada sürpriz isimler yayıldı. Aralarında TikTok fenomenlerinin de olduğu yarışmacılar zorlu mücadele için Ocak ayında Dominik'e gitmesi bekleniyor.

  • SURVİVOR YENİ SEZONDA YENİ FORMAT!

    Acun Ilıcalı yeni sezon başvuruları ile ilgili yaptığı açıklamada "Survivor 2023’e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023’e katılma şansına sahip olun" dedi.

  • SURVİVOR 2023'ÜN İLK YARIŞMACISI BERDAN MARDİNİ OLDU!

    Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak ilk isim Berdan Mardini oldu. Son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Berdan Mardini'nin bir süredir Survivor'a hazırlandığı ortaya çıktı.

    Acun Ilıcalı Survivor 2023 için kolları sıvarken Instagram hesabından ilk ismin Berdan Mardini olduğunu açıkladı. Yeni bir formatla ekrana gelecek Survivor 2023 kadrosunda yer alan ilk isim şarkıcı Berdan Mardini oldu.

  • SURVİVOR 2023'ÜN İKİNCİ YARIŞMACISI ÜMİT ERDİM OLDU!

    Oyunculuğun yanı sıra aldığı pilotaj eğitimleriyle pilotluk kariyerinde de emin adımlarla ilerleyen Ümit Erdim, Survivor 2023 yarışmasında yer alacak.

    Yarışmaya sıkı bir şekilde hazırlanan Ümit Erdim'in Survivor'a seçildiğini Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurdu.

    Ilıcalı, "Ümit Erdim Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu. Başarılar dilerim" paylaşımında bulundu.

  • SURVİVOR'DA İKİ SÜRPRİZ İSİM!

    Acun Ilıcalı'nın Survivor 2023 kadrosu ve formatıyla ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekerken yeni sezonda Yalı Çapkını'nın başarılı oyuncusunun yer alacağı söylenirken diğer iddia edilen isimde Arda Kural oldu. Acun Ilıcalı'nın Arda Kural'a Survivor 2023 ekibinde yer alması için teklif götürdüğü belirtildi. Teklifi kabul ettiği söylenen Kural'ın da 'Fenomenler' takımında yarışacağı iddia edildi.

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