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SURVİVOR 2023 KADROSU: 2023 Survivor kadrosu belli oldu! Survivor ne zaman başlıyor? Survivor kadrosu belli oldu mu, yarışmacılar kimler, yeni format ne?

Survivor'un 2023 kadrosu belli oluyor! 2 sürpriz isim daha

Survivor'un 2023 kadrosu belli olmaya başladı. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yarışmaya dahil olan isimleri açıkladı. Son olarak 6 kişinin daha ismini duyurmasıyla yarışmaya dahil olan kişilerin kim olduğu merak edildi. Yeni sezonda ise format değişikliğine gidildi. Yeni slogan ise "Survivor akıl oyunları!" olarak belirlendi.

Giriş: 25.12.2022 - 13:42 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'un yeni sezonu için geri sayım başlamışken kadrodaki isimler de belli olmaya başladı. 2006'dan beri her yıl TV8 ekranlarında izleyici karşısan çıkan yarışma yayınlandığı günden beri izlenme rekorları kırıyor. Survivor 2023 yeni sezonda yepyeni bir formatla izleyici karşısına çıkacak. Yarışmanın ilk tanıtımı yayınlanırken yeni sezonda Survivor’da yer alacak kişiler için Ilıcalı’dan ilk açıklama geldi. Survivor’da bu sezonda "akıl oyunları" olacak.  Acun Ilıcalı'nın yeni sezon formatını 'Survivor 2023 All Star-Fenomenler' olarak açıklaması ise damga vurdu. İşte Acun Ilıcalı'nın açıkladığı isimler...

  • SURVİVOR YENİ SEZONDA YENİ FORMAT!

    Acun Ilıcalı yeni sezon başvuruları ile ilgili yaptığı açıklamada "Survivor 2023’e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023’e katılma şansına sahip olun" dedi.

  • SURVİVOR 2023'ÜN İLK YARIŞMACISI BERDAN MARDİNİ OLDU!

    Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak ilk isim Berdan Mardini oldu. Son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Berdan Mardini'nin bir süredir Survivor'a hazırlandığı ortaya çıktı.

    Acun Ilıcalı Survivor 2023 için kolları sıvarken Instagram hesabından ilk ismin Berdan Mardini olduğunu açıkladı. Yeni bir formatla ekrana gelecek Survivor 2023 kadrosunda yer alan ilk isim şarkıcı Berdan Mardini oldu.

  • SURVİVOR 2023'ÜN İKİNCİ YARIŞMACISI ÜMİT ERDİM OLDU!

    Oyunculuğun yanı sıra aldığı pilotaj eğitimleriyle pilotluk kariyerinde de emin adımlarla ilerleyen Ümit Erdim, Survivor 2023 yarışmasında yer alacak.

    Yarışmaya sıkı bir şekilde hazırlanan Ümit Erdim'in Survivor'a seçildiğini Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurdu.

    Ilıcalı, "Ümit Erdim Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu. Başarılar dilerim" paylaşımında bulundu.

  • ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR'IN SEVİLEN OYUNCUSU MURAT EKEN KADRODA

    Yıllar önce Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar ile adını geniş bir kitleye duyuran sevilen oyuncu Murat Eken, Survivor 2023'ün 3. yarışmacısı oldu. Sosyal medya hesabından haberi duyuran Acun Ilıcalı "Başarılar dilerim" dedi.

    MURAT EKEN BİYOGRAFİSİ İÇİN TIKLAYIN

  • DÖRDÜNCÜ İSİM: YUSUF GÜNEY!

    Kadroya son katılan isim ise Yusuf Güney oldu.

  • 3 YENİ İSİM DAHA AÇIKLANDI!

    Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı üzerinden kadroya katılan üç yeni ismi açıkladı. Ilıcalı; "Sevgili Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman Survivor 2023 kadrosuna dahil oldular, hepsine başarılar dilerim." açıklamasında bulundu.

  • ZEYNEP ALKAN

    Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Hataylı olan Zeynep Alkan, ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızıdır. Alkan, 12 yaşındayken Hisar Eğitim Vakfı Okulları'nda tiyatro oyunlarında yer almaya başladı. Aynı zamanda 2 yıl Kadıköy Devlet Konservatuarında viyola eğitimi aldı.

  • SEÇKİN PİRİLER

    Piriler, 29 Aralık 1980 İstanbul'da dünyaya geldi.1998 yılında katıldığı "Elite Model Look" yarışmasında Azra Akın'ın ardından ikinci oldu. Sonrasında da mankenlik ve modelliğe başladı.

  • CANSU TUMAN

    Cansu Tuman, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Cansu Büşra Tuman, İstanbul Kültür Üniversitesinde eğitim görüyor. Moleküler Biyoloji bölümünde eğitim gören oyuncu, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde oyunculuk eğitimi aldı.

    Cansu Tuman, 2015 yılından itibaren Arka Sokaklar, Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Öğretmen, Alparslan Büyük Selçuklu, Teşkilat gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı.

  • 6 YARIŞMACININ DAHA İSMİ AÇIKLANDI!

    Halil İbrahim Göker, Buse Plan, Alper Rende, Elanur, Chaby ve Kürşat Juan da 2023 Survivor kadrosunda yer alacak.

  • ALPER RENDE

    16 Ekim 1995 yılında İzmit'te dünyaya gelen Alper Rende, Youtube'da milyonlarca takipçiye sahiptir. Oyunculuk da yapan Alper Rende, 2023 yılında Survivor'da yarışacak. 2016 yılında Türk Lokumu filminde rol aldıktan sonra 2017 yılında Oha Diyorum ve Çılgın Kolej filmlerinde rol almıştır. 2019'da ise Enes Batur Gerçek Kahraman ve Sar Başa filmlerinde rol aldı.

  • BUSE PLAN

    Buse Plan, 1995'te dünyaya gelmiştir. Buse Plan, 2016'da Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümünden mezun olmuştur. Sosyal Medya fenomenidir. Youtube ve Instagram üzerinden paylaşımlarını sürdüyor. Spor'a ilgi duyan Plan; kaykay, snowboard, wakeboard, surf yapmaktadır. Survivor'un 2023 kadrosunda bulunmaktadır.

  • CHABY HAN

    Chaby Han, 15 Haziran 1992 yılında Güney Kore'de dünyaya gemiştir. ATV ekranlarında yayınlanan "Elin Oğlu" yarışmasında ünlenmiştir. Chaby, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde eğitim almıştır. Chaby Han ve ailesi 2007 yılında Türkiye'ye yerleşmiştir. Chaby Han, 2017 yılında Türkiye'de "Ayla" filminde "Sung Joon" karakterini oynadı. Chaby YouTube kanalı üzerinden içerikler üretiyor.

  • ELANUR

    Elanur Pat, 30 Aralık 2000'de dünyaya gelmiştir. Aslen Orduludur. Elanur Pat, Yalova Üniversitesi'nde Bilgisayar Programcılığı ve Yazılım Mühendisliği bölümünde okumaktadır. Twitch ve Youtube'da milyonlarca takipçisi bulunmaktadır. "Bela" adlı şarkısı YouTube'da izlenme rekoru kırmıştır.

  • HALİL İBRAHİM GÖKER

    Halil İbrahim Göker, 15 Ağustos 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. Sosyal medya içerikleri üreten Halil İbrahim Göker, video paylaşım uygulaması ile adını duyurduktan sonra Youtube ve Instagram paylaşımlarıyla da yükselişe geçmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğrenim görmüştür.

  • KÜRŞAT JUAN

    Kürşat Juan, Survivor 2023 sezonu yarışmacıları arasında yer alıyor. Gerçek adı Ümit Kürşat Yalçınkaya olan fenomen, 5 Mayıs 1999 tarihinde dünyaya geldi. Dağılan Juan grubu üyelerinden biri olan Kürşat Juan, İstanbul'da yaşıyor.

    Videoları ilgiyle takip edilen Juan, 2019 yılında Türkiye Başarı Ödülleri’nde en iyi çıkış yapan TikToker ödülünün sahibi olmuştu. TikTok'ta 3.8 milyon takipçisi olan Yalçınkaya, sosyal medya hesaplarında aktif olarak içerik üretmeye devam ediyor. 12 yaşında ilk Youtube kanalını açan Kürşat Juan, geniş bir takipçi kitlesine sahip.

  • SÜPRİZ İKİ İSİM DAHA!

    Ilıcalı bugün yaptığı paylaşımla Survivor'a iki ismin daha katıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü televizyoncu, 'Sevgili Aysu Keskin ve Barış Telli, Survivor 2023 kadrosuna dahil oldular. İkisine de başarılar dilerim' dedi.

  • AYSU KESKİN

    15 Mayıs 1990 doğumlu basketbolcudur. Uludağ Basket Nilüfer BSD formasını giyen Aysun Keskin, daha önceden Genç Milli Takım formasını terletti.

  • BARIŞ TELLİ

    24 Eylül 1989 tarihinde Kırıkkale'de doğmuştur. 4 yaşında geçirdiği trafik kazası sebebi ile sağ bacağını kaybetmiştir. Kaza sonrasında spor yaşantısına devam eden Barış Telli, atletizm, tenis ve futbol dahil birçok spor alanında başarı ile mücadele etmiştir. Türkiye'de birçok farklı spor dalında Türkiye rekorları kıran Telli, Türkiye'nin de ilk bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni olmuştur. İsmet Aydınlı İlköğretim Okulu’nda eğitim hayatına başlayan Telli, burada jimnastik ile tanışmıştır. 2005 yılında lisedeyken Karagücü Ampute Futbol Takımı hocası ile tanışmıştır. 2005'te ampute futbol kariyerine başlayan futbolcu, 2009 yılında 49 golle Ampute Futbol Süper Ligi'nde gol krallığı sevinci yaşamıştır.

    Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’ndaki eğitim hayatı sırasında Paralimpik oyunlarına hazırlanmaya başlamıştır. 2012 yılında ise özel koşu protezine kavuşmuştur. 2013 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre koşu, yüksek atlama ve uzun atlamada üç altın madalya kazanarak ülkemizi başarı ile temsil etmiştir. 2014 senesinde de yüksek atlamada Avrupa'da 2. olmuş gümüş madalyanın sahibi olmuştur. 2017 yılında Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile şampiyonluk yaşamış, 2018 yılında, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahibi adayı Türkiye’nin Spor Tanıtım Elçisi, 2019 yılında UEFA tarafından Equal Game Tanıtım Elçisi, 2020 yılında ise Össur Marka Elçisi olarak seçilmiştir.

  • SURVİVOR'DA SÜRPRİZ İSİMLER!

    Acun Ilıcalı'nın Survivor 2023 kadrosu ve formatıyla ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekerken yeni sezonda Yalı Çapkını'nın başarılı oyuncusunun yer alacağı söylenirken diğer iddia edilen isimde Arda Kural oldu. Acun Ilıcalı'nın Arda Kural'a Survivor 2023 ekibinde yer alması için teklif götürdüğü belirtildi. Teklifi kabul ettiği söylenen Kural'ın da 'Fenomenler' takımında yarışacağı iddia edildi.

    Acun Ilıcalı yarşımada yer alacak isileri sosyal medyada duyururken, iddia edilen bu ismlere dair henüz bir bilgi verilmedi. 

  • SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Survivor'da yarışmacı ve yeni sezonun başlangıç tarihi merak ediliyor. Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği Survivor yarışmasında yeni sezonda All Star-Fenomenler formatıyla yayınlanacağı iddialar arasında yer aldı. Fakat söz konusu iddialar hakkında henüz TV8 ve Acun Ilıcalı resmi bir açıklama yapmadı. 

  • TV8'in en çok izlenen iki yarıışma programı Masterchef ve Survivor'ın aynı tarihlerde yayınlanmadığı biliniyor. Buna göre, Survivor 2023 sezonunun Masterchef'in sezonu tamamlamasının ardından başlaması bekleniyor. Programın 2023'ün Ocak veya Şubat ayında başlayacağı öngörülüyor.

  • SURVİVOR 2023 KADROSU BELLİ OLDU MU?

    Yeni sezon ünlüler kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı tahminleri devam ederken Acun Ilıcalı'dan müjdeli haber geldi. Survivor 2023 başvuruları başladı. Üstelik bu sezon her zamankinden farklı olacak. 

  • TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın yeni sezonunda yeni sezonunda All Star-Fenomenler kıyasıya yarışacak.

    Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak 13 isim belli oldu. 2023 kadrosunda yer alması kesinleşen isimler Acun Ilıcalı tarafıdan duyuruldu. Bu isimler; Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat EkenYusuf Güney, Zeynep Alkan, Seçkin Piriler, Cansu Tuman, Halil İbrahim Göker, Buse Plan, Alper Rende, Elanur, Chaby ve Kürşat Juan olurken diğerleri henüz netleşmedi. 

    Ancak sosyal medyada 2023 Survivor All Star fenomenler kadrosunda Semih Öztürk, Hakan Hatipoğlu, Faster Abdü, Merve Yalçın, Yaren Alaca, Furkan Kızılay, Hikmet Tuğsuz, Steven Salam,  Damla Can, Merve Aydın, adıyla tanınan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz, TikTok fenomeni TikTok fenomeni Cellat gibi isimlerin de yer alacağı iddiası yer aldı. İddiaların gerçekliği ise bilinmiyor.

  • SURVİVOR 2023 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Başvuruda bulunmak isteyen kişiler TV8 başvuru resmi sayfası üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. Adaylar "tv8basvuru.com" linkinden formu doldurarak başvurularını yapabilecek.

  • SURVIVOR BAŞVURUSU İÇİN İSTENENLER NEDİR?

    Survivor yarışmasına başvurmak için size sorulan sorular şu şekildedir;

    İsim soyisim,

    Cinsiyet,

    E-posta adresi,

    Boy ve kilo

    İş, ev ve cep telefon numarası

    Yaşanan şehir ve semt

    Doğum tarihi ve yeri

    Memleket

    Meslek ve eğitim durumu

    Medeni durum ve çocuk bilgisi

    Eski Survivor yarışmacıları arasından hangisini kendinize yakın buluyorsunuz,

    Sigara kullanıyor musunuz,

    Yapılan sporlar ve profesyonellik derecesi

    Ciddi sağlık problemleri, düzenli alınan ilaçlar ve alerji probleminiz var mı,

    Yüzme biliyor musunuz,

    Survivor’a katılmak isteme nedeniniz,

    Survivor’a katılırken güvenilen özellikler ve kişiliğini tarif eden üç kelime,

    Yarışmacı olduğunuz takdirde en az ve en fazla zorlanacağınız şeyler,

    Ödülü ne için harcayacaksınız,

    Bu zamana kadar yapılan en büyük çılgınlık, yaşanan en talihsiz ve en güzel olay,

    Kendinizle ilgili anlatabileceğiniz ilginç bir olay,

    Survivor’a başvuran ya da katılanlar arasından tanınan birinin olup olmadığı,

    Daha önce başka bir yarışma programına başvuru yapılıp yapılmadığı,

    Biri boydan olmak üzere iki fotoğraf,

    Başvuru videosu.

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