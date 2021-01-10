Eskiden zayıf olan yarışmacı yakalayıp onun üzerinden sayı alınıyordu. Şimdi zayıf yarışmacı otomatik olarak oyun dışında kalıyor. Böylece daha yüksek bir rekabet göreceğiz. Belli yarışmacılar bir oyunu kurtarabilecek.

Bir ay içerisinde iki takıma da yedek yarışmacı gelecek. Birleşme zamanında takımlar tekrar oluşacak. Birleşmeden sonra Survivor tam anlamıyla başlayacak."