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Survivor 2020 kadrosu nedir? Survivor ünlüler gönüllüler yarışmacıları kimler?

Survivor 2020 kadrosu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam Gönüllüler takımından bir kişi yarışmaya veda edecek. İşte, Survivor ünlüler gönüllüler 2020 yarışmacıları

18.02.2020 - 19:41 | Güncelleme:
survivor 2020

Survivor 2020 kadrosu Survivor izleyicileri tarafından araştırılıyor. Bu yıl bir sürü yenilikleri de beraberinde getiren Survivor'da yarışmacılar da oldukça iddialı. İşte Survivor 2020 ünlüler gönüllüler yarışmacıları

SURVİVOR 2020 YARIŞMACI KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor'un yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Ünlüler takımında ilk yarışmacının ünlü komedyen Ersin Korkut olduğunu, eski Survivor birincisi Uğur Pektaş'ın da yüzde 90 ihtimalle Survivor 2020 Ünlüler kadrosunda bulunacağını belirtmişti. Ünlü şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'ın da Survivor 2020 kadrosuna katılacağı kesinleşti. Acun Ilıcalı son olarak da bugün tüm yarışmacıları ve ünlüler - gönüllüler takımlarının kadrosunu paylaştı. Survivor yarışmacıları ünlüler - gönüllüler kadrosu şöyle;

Gönüllüler Takımı: Fatma, Burak, Meryem, Sadık Ardahan, Evrim, Cemal Can, Makbule, Ceyhun,Tayfun Erdoğan, Nisa, Yasin Obuz

Ünlüler Takımı: Mert Öcal, Şaziye İvegün Öner, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Derya Can, Parviz Abdullayev, Aycan Yanaç, Elif Gören, Barış Murat Yağcı, Tuğba Melis Türk, Ersin Korkut

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