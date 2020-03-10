10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Survivor 2020'nin onaltıncı bölüm ödül oyununu ünlüler takımı kazandı. İşte ünlüler takımının galibiyet sevinci ekranlara böyle yansıdı. İşte o anlar...
SURVİVOR 9 MART ÖDÜLÜ NEYDİ?
Kızarmış tavuk ödüllü
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2020 yeni bölümde Ünlüler ile Gönüllüler ödül oyunu mücadelesi verdiler. 9 Mart 2020 tarihli Survivor 16. bölümde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı kızarmış tavuk ödüllü oyun için karşı karşıya geldi. Başabaş geçen ödül oyununda Ünlüler, farkı iyice açtılar. Skor 9-4 Ünlüler lehine iken Elif ile Nisa parkurda yerlerini aldı. Elif, rakibine fark atarak atış kısmına geldi ve ona atış şansı vermedi. Bunla birlikte ödül oyununu kazanan Ünlüler takımının sevinci ise görülmeye değerdi. Rakip takıma nazire yapan Ünlüler takımı, sevinçleri sırasında söyledikleri şarkı ile mesaj verdiler.
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI 10 MART
"Survivor'ı tatil sanıyorlar"
Survivor gönüllüler takımında iş bölümü konusunda yaşanan kriz Yasin'i epey sinirlendirdi. Takımda 11 kişi olduğunu ve bulaşıkları kimsenin yıkamadığını dile getiren Yasin, Ceyhun'a dert yandı. Evrim'e de yüklenen Yasin, 'Kızların yapması gereken işi biz yapıyoruz. Survivor'ı tatil sanıyorlar' dedi. İşte o diyaloglar...
Yasin: Kızların yapması gereken işleri biz yaparız. 11 kişiyiz. Söyledik işte herkes 1 gün yapsın.
Ceyhun: İşte 11 gün sonra yaparız. Ama bazıları yapmıyor.
Yasin: Yapmaz. Neden yapmaz? Çünkü onlar Survivor'ı tatil sanıyorlar. Tabakların pis olduğunu göre göre neden o tabakları yıkamadı? Tamam. Evrim mecbur değil tabakları yıkamaya ama. Evrim dedim en son, bugün sen yıka. Her gün biri yıkasın.
Ceyhun: Söyleyeceğiz. Söyleyelim her gün biri yıkasın.
Yasin: Tamam dedi ama yıkamadı. Tabakların hepsi küf tuttu. Şu an takabk yok yiyecek. O yüzden kızdım ben
Ünlüler Takımı: Ersin Korkut, Uğur Pektaş, Aycan Yanaş, Derya Can, Parviz Abdullayev, Elif Gören, Barış Murat Yağcı, Şaziye İvegin Üner, Mert Öcal, Tuğba Melis Türk
Gönüllüler Takımı: Fatma Günaydın, Burak Yurdugör, Meryem Kasap, Sadık Ardahan, Evrim Kekik, Cemal Can, Makbule Karabudak, Ceyhun Jay, Tayfun Erdoğan, Nisa Bölükbasi, Yasin Obuz
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!