Survivor yeni bölüm tanıtımında Acun Ilıcalı, final dörtlüsünün belli olmasının ardından canlı yayındaki oyunlarla ilgili anons yapıyor. Survivor'da önceki akşam dokunulmazlık oyunu oynanmış ve Cemal Can ile Elif eleme potasındaydı. Survivor'dan elenen isim ve final dörtlüsü açıklandı. Peki, Survivor 132. yeni bölümünde neler yaşanacak? Survivor'da yeni bölümde canlı yayında dört yarışmacı oyun oynayacak. Cuma ve Cumartesi günlerinde iki oyunu kazanan yarışmacılar final oynayacak ve bunu kazananlar dokunulmazlık oyunu oynayacak. Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'in yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de TV8'de...

SURVIVOR 2020 FİNAL HAFTASI TAKVİMİ

10 Temmuz Cuma ve 11 Temmuz Cumartesi: Canlı yayında iki oyun oynanacak. Akşamında iki konsey canlı olarak yayınlanacak. Cumartesi akşamı yapılacak eleme ile üç kişi kalacak.

12 Temmuz Pazar: Son üç yarışmacı ile Yüzleşme Konseyi yapılacak. Canlı yayında yapılacak oylama ile finale kalan iki isim belli olacak.

13 Temmuz Pazartesi: İki finalist İstanbul'a gelecek.

13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı: İki gün sürecek Büyük final yapılacak.

14 Temmuz Salı günü Survivor 2020 şampiyonu canlı yayında belli olacak.

SURVİVOR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bu akşam final dörtlüsü Survivor canlı yayında ekrana muhteşem bir dokunulmazlık oyunu ile gelecek! Büyük finale sayılı günler kala Survivor'da bir ilke imza attıklarını söyleyen Acun Ilıcalı, canlı yayında oynanacak dokunulmazlık oyunu ile heyecanın eksik olmayacağını söyledi.

Şimdiden 10 Temmuz canlı yayınında dokunulmazlığı kim kazandı? sorgulamaları yapılırken; gecenin sonunda dokunulmazlığın sahibi belli olacak!

Dokunulmazlık oyunun arkasından toplanacak konseyde ise kimin eleme adayı olacağı, Cumartesi günü yine canlı yayında oynanacak dokunulmazlık oyunu sonrasında kimin ile birlikte eleme potasına gideceği de merak edilenler arasında!

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Finale kalan son dört yarışmacıdan dokunulmazlığı kazanan ismin kim olduğu bu akşam yeni bölüm ile birlikte belli olacak. Dokunulmazlığı kazanan ismin belli olması ile birlikte toplanacak ada konseyinde çıkacak eleme adayı yayın ile paralel şekilde haberimizde olacaktır. İlerleyen saatlerde haberimizi takip edebilirsiniz.

SURVIVOR'DA BU HAFTA NELER OLDU?

Berkan ve Yasin'in karşılaştığı parkurda, mücadelenin kazananı 3-0 skor ile Berkan oldu.

Cemal Can ve Barış'ın karşılaştığı parkurda, mücadelenin kazananı 3-0 skor ile Cemal Can oldu.

Dokunulmazlık finalinde, Berkan ve Cemal Can'ın karşılaştığı parkurda, mücadelenin kazanananı 5-3 skor ile Berkan oldu!

BÖYLECE 9 TEMMUZ SURVIVOR 2020'DE DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM BERKAN OLDU

9 TEMMUZ PERŞEMBE SURVIVOR 2020 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da ilk eleme adayının Elif olması üzerine dün akşam çıkacak 2. yeni eleme adayının kim olacağı herkes tarafından merak ediliyordu.

Dokunulmazlığı kazanan isim Berkan olurken, toplanan konseyde 2. eleme adayı olarak söylediği isim Cemal Can oldu.

9 TEMMUZ PERŞEMBE SURVIVOR 2020'DE KİM ELENDİ? ADAYA VEDA EDEN İSİM...

Survivor 2020'de dün akşam final dörtlüsü belli oldu!

Son beşe kalan yarışmacılar içinden eleme potasına çıkan Elif ve Cemal Can arasında en düşük SMS oyunu alarak adaya ve şampiyonluk hayallerine veda eden isim Elif oldu. Survivor 2020'den Elif elendi.