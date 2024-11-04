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        Haberler Gündem Trafik Sürücülere "Yaşam Tüneli" ile bilgilendirme

        Niğde'de sürücülere "Yaşam Tüneli" ile bilgilendirme

        Niğde'de "Yaşam Tüneli" projesi kapsamında sürücülere, emniyet kemeri, kırmızı ışık, seyir halinde cep telefonu kullanımı, kask kullanımı, aşırı hız, yorgun ve uykusuz araç kullanma başta olmak üzere genel trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 12:50 Güncelleme: 04.11.2024 - 12:50
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        Sürücülere "Yaşam Tüneli" ile bilgilendirme
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        Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Niğde-Kayseri Yolu 14. kilometre uygulama noktasında sürücü ve yolculara trafik kurallarına uyma alışkanlığı kazandırmak, trafik güvenliğine katkı sağlamak, trafik kazalarının azaltılması ve güvenli bir trafik ortamının oluşturulması için "Yaşam Tüneli' çalışması yapıldı.

        Yaşam tüneli projesi çerçevesinde 20 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda trafik ekipleri tarafından uygulama noktasındaki yaşam tünelinde; emniyet kemeri, kırmızı ışık, seyir halinde cep telefonu kullanımı, kask kullanımı, aşırı hız, yorgun ve uykusuz araç kullanma başta olmak üzere genel trafik kuralları konusunda bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

        Genel Trafik Kuralları konusunda 83 sürücü, 104 yolcu olmak üzere 187 vatandaşa eğitim videoları ve kamu spotları izletildi, yüz yüze iletişim kurularak bilgilendirme yapıldı.

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