El Meyadin televizyonunun haberine göre Suriye Ulusal Koalisyonu adlı muhalif örgütün eski başkanı Ahmed Carba, Şam'a dönüşü için arabuluculuk yapmalarını istemek için Bağdat'ta bazı yetkililerle görüştü. El Meyadin'in kaynakları, şu an el-Gad adlı bir muhalif grubun liderliğini yapmakta olan Ahmed Carba'nın “Suriyeli yetkililerle görüşmek için Şam'a bir heyet göndermeye hazır olduğunu ve Suriye sorununun çözümü konusunda Irak stratejisi ile tam bir koordinasyon içinde bulunduğunu" söyledi.

Habere göre Ahmed Carba, Irak'ta yaptığı görüşmelerde, Amerikan askerlerinin çekileceği bölgelere Suriye bayrağı altındaki aşiret güçlerinin yerleşmesini istedi.

Haberde Ahmed Carba'nın Bağdat'ta ya da başka bir yerde Suriyeli yetkililerle görüşmekten ve Irak'taki Haşd el-Aşairi (aşiret güçleri) tecrübesini Suriye'de hayata geçirmekten yana olduğu ifade edildi. Suudilerin adamı olarak bilinen Ahmed Carba, 6 Temmuz 2013'te Suriye Ulusal Koalisyonu adlı İstanbul merkezli muhalif örgütün başkanlığına seçilmişti.