Suriyeli dilenci sınır dışı edildi

Kentte son günlerde artan dilencilik vakalarına karşı çalışma başlatan zabıta ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda dilencilik yapan kişiyi yakalayıp, idari işlem yapmak üzere Zabıta Daire Başkanlığı’na götürdü.

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Burada yapılan üst aramasında, üzerinden 20 bin lira para ele geçirilen ve Suriye uyruklu olduğu belirlenen dilenci sınır dışı etmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.