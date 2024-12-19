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        Haberler Dünya Ortadoğu Suriye’de güvenlik sorunları ve halkın talepleri | Dış Haberler

        Suriye’de güvenlik sorunları ve halkın talepleri

        Suriye'nin farklı bölgelerinde, özellikle Şam ve çevresinde, güvenlik boşluğu ve hırsızlık olayları yaşanmaya devam ediyor. Halk, güvenliğin hızla sağlanması ve karakolların etkin bir şekilde devreye girmesi gerektiğini vurguluyor. "Güvenlik, Esad rejiminin çöküşünden sonra istikrarın en önemli temeli" diyen Suriyeliler, yetkililerden hızlı adımlar bekliyor

        Giriş: 19.12.2024 - 22:19 Güncelleme: 19.12.2024 - 22:19
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        Suriye'de güvenlik zaafiyeti
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        Şam’ın farklı mahallelerinde silahlı grupların varlığı hala devam ediyor. Şam’ın Rukneddin Mahallesi sakini Hatip Bassem, “Silahlı gruplar azalsa da tamamen kaybolmuş değiller” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti. Bassem, “Mahallenin yerlisi olarak, bu silahlı grupların çoğunun eski Ulusal Savunma Milisleri’nden olduğunu biliyorum. Ellerinde hala silah var çünkü bölgede kapsamlı bir temizleme operasyonu yapılmadı” ifadelerini kullandı. Özellikle genç yaştaki bireylerin oluşturduğu bu grupların kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı.

        Polis güçleri, Şam’da güvenliği sağlamak için çeşitli çalışmalar yapıyor. Şam’daki Berze Mahallesi yerel konseyi, kısa süre önce çalınan bir miktar para ve altının 24 saat içinde sahibine iade edildiğini açıkladı. Ancak, bu tür başarıların henüz sınırlı sayıda olduğu belirtiliyor.

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        Şam Çevresinde Durum

        Rif Şam’da yaşayan Ahmed Ebu Razi, “Eski rejimden kalan bazı unsurlar hala silahlı. Bölgeye genel komuta güçlerinin girmesini bekliyoruz” dedi. 12 yıl sonra ailesini ziyaret etmek için Şam’a dönen Ebu Razi, askeri istihbarat ve eski milis unsurlarının bölgede güvenliği tehdit ettiğini belirtti. “Halk şu anda sadece kendini koruma çabasında. Ben de aynı şekilde tetikteyim çünkü hırsızların hedefi haline gelebiliriz” diye ekledi.

        Hama ve Diğer Bölgelerde Sorunlar

        Şam’ın çevresindeki Hama’da ise rejimin çöküşünden bu yana hırsızlık ve vandalizm vakalarında artış gözlemlendi. Hama sakini Resul el-Hamavi, “Durumdan faydalanmak isteyenler var. Ancak polis ve güvenlik güçleri, sabıkası olanları ve geçmişte suç işlemiş olanları denetim altına almalı” dedi.

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        Tartus’ta Ortak Devriyeler

        Batıdaki Tartus şehrinde, halkın katılımıyla polis tarafından ortak gece devriyeleri düzenleniyor. Bu devriyeler, şehirde güvenliğin sağlanması ve ihlallerin önlenmesi amacı taşıyor.

        Silahların Toplanması

        Şam’daki Askeri Operasyonlar Yönetimi’nden bir kaynak, güvenlik durumunu iyileştirmek için silah toplama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Kaynak, “Eski rejim yanlılarının ve askeri noktaları yağmalayarak silah ele geçirenlerin silahlarını teslim etmeleri için belirli süreler tanıdık. Süre sonunda geniş çaplı operasyonlar başlatacağız” dedi. Ayrıca, eski çalışanların görevlerine dönmesi ve güvenlik güçlerine gönüllü katılım sağlanması için çağrı yapıldığını belirtti.

        Bu çalışmalar sırasında halkın güvenlik olayları için ihbar edebileceği sıcak hat numaraları da oluşturuldu. Yetkililer, halkın desteğiyle güvenliğin yeniden sağlanabileceğine inanıyor.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Şam güvenli
        #haberler
        #Suriye güvenlik
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