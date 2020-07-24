Suriye sınırındaki birliklerde konuşlanacak olan askeri araçlar ile Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) askeri tırlar üzerinde Kilis üzerinden karakollara gönderildi. İHA'nın haberine göre; askeri sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

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