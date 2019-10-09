Türkiye’nin, birkaç gün içinde Suriye’nin kuzey doğusuna yönelik operasyon için düğmeye basması bekleniyor. Türkiye’nin güvenliği için “olmazsa olmaz” bir nitelik taşıdığı belirtilen terör odaklarına yönelik operasyon için hazırlık yapılıyor. Bu kapsamda askeri hareketlilik ve sevkıyat sürüyor.

ENERJİNİN OPERASYON HAZIRLIĞI

Enerji sektörü de alarma geçti. Bölgede, özellikle Şanlıurfa eksenli yoğun bir çalışma yürütülüyor. Suriye sınırındaki illerde görev yapan dağıtım şirketleri başta olmak üzere iletimden üretime tüm enerji sektörü, operasyon kapsamında Türk askerinden gelecek olası elektrik talebini karşılamak ve kesintisiz enerji sağlamak için hazırlık yapıyor.

Teknik elemanlar çalışmaları gözden geçiriyor. Şirketler, Türk askerinden enerji alt yapısıyla ilgili gelecek bir talebe hızla karşılık vermek için malzemeleri yedekliyor. Çok sayıda jeneratör de hazır bulunduruluyor.