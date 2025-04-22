Suriye'nin altyapısı güçlendirilecek

Resmi ziyaret kapsamında Suriyeye gelen Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyet, Şam Havalimanında Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir tarafından karşılandı.

Bakan Uraloğlu, ilk olarak İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığında Bakan Abdüsselam Heykel ile bir araya geldi, ikili ve heyetler arası görüşmeler yapıldı.

Uraloğlu ve beraberindeki heyet, ardından Suriye Ulaştırma Bakanı Bedir ile ikili görüştü. Bakanların katılımıyla heyetler arası görüşmeler de yapıldı.

Bakan Uraloğlu ve Bedir, daha sonra, Osmanlı yadigarı Hicaz Demir Yolu İstasyonuna hareket etti.

İki bakan istasyonda yaptıkları incelemenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriyede ulaşım ağı noktasında verimli görüşmeler yapıldığını söyleyen Uraloğlu, "Önemli bir mekandayız. Şamda Hicaz demir yollarının ana istasyonundayız. Nasıl işbirliği yapabiliriz noktasında gerek ikili gerekse de heyetler arasında görüşmeler yaptık." diye konuştu.

Heyetler arasında iletişim ve ulaştırmada yapılabilecek işbirliklerini görüştüklerini kaydeden Uraloğlu, "Öncelikle kara yolu taşımacılığının birazcık daha aktifleştirilmesi, geçmiş dönemde yaşanmış olan sıkıntıların önüne geçilmesi noktasında bir fikir birliğine vardık ve hemen teknik heyetlerimiz çalışmaya başladı. Sınırın bu tarafından Türkiyeye, Türkiyeden de Suriye tarafına geçişleri nasıl kolaylaştırırız, bunları beraberce konuşmuş olduk." ifadelerini kullandı.

"MUTABAKAT SAĞLADIK"

Uraloğlu, "Demir yolu noktasında Çobanbey ve Halep arasında tahrip olmuş olan demir yolunu hayata geçirerek bütün Türkiye ile Şamı birbirine bağlamak, aynı zamanda Avrupaya kadar birbirine bağlama noktasında görüşmeler yaptık. Yine bizim içerisinde bulunduğumuz Hicaz Demir Yolu İstasyonunun daha güneye ilerletilmesi ile orada tahrip olan hatların onarılması ile ilgili neler yapabiliriz bunları konuştuk. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunma noktasında da gerek eğitim olsun gerek karşılıklı ziyaretler olsun bir mutabakat sağladık." şeklinde konuştu.

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Suriye Ulaştırma Bakanı Bediri Türkiyeye davet ettiğine değinen Uraloğlu, heyetleriyle beraber bundan sonra çok daha sık görüşerek hem Suriyedeki hem de Türkiyedeki vatandaşların ve halkın ferahını daha da artırmak için işbirliği yapacaklarını dile getirdi.

Uraloğlu, "Ulaşamadığınız hiçbir yerle, iletişime geçemediğiniz hiçbir yerle iyi şeyler yapamazsınız. Onun için bugünkü ziyaretimiz bu anlamda da kıymetli. Kendilerinin yakın ilgisinden ve ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de ilişkilerimiz çok çok daha ileriye gidecektir. Daha ileriye taşıyacağız. Önemli bir kesikliği inşallah önümüzdeki dönemde beraberce telafi ederek güzel işler yapacağız." dedi.