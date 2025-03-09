Suriye konsolosluğu çevresinde önlem

Şişli Kaymakamlığı izinsiz gösteri hazırlığına karşı ilçede, 3 gün boyunca toplantı gösteri ve basın açıklaması yapılmasını yasakladı. Sabah erken saatlerde Suriye Başkonsolosluğu çevresinde önlem alan Çevik Kuvvet ekiplerinin bekleyişi sürüyor.

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DHA'nın haberine göre Şişli Kaymakamlığı bazı grupların izinsiz gösteri yapma hazırlığında olduklarının tespit edilmesi üzerine, eylem ve basın açıklamalarının yasaklandığını duyurmuştu.

Şişli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, 9-10-11 Mart'ta her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığı belirtildi.

SÜRÜCÜLER ALTERNATİF GÜZERGAHLARA YÖNLENDİRİLDİ

Şişli Kaymakamlığı tarafından alınan karar doğrultusunda saat 08.00'den program bitimine kadar Maçka Caddesi (Abdi İpekçi Caddesi kesişiminden Teşvikiye Caddesi kesişimine kadar), Teşvikiye Caddesi (Maçka Caddesi kesişiminden Valikonağı Caddesi kesişimine kadar), Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak, Atiye Sokak kapalı olacak. Trafik akışının aksamaması için sürücüler Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokak, Osman F. Seden Sokak, Bronz Sokak, Hüsrev Gerede Caddesi, Akkavak Sokak, Ahmet Fetgari Sokak ve Mim Kemal Öke Caddesi gibi alternatif güzergahları kullanabilecek.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Suriye Başkonsolosluğu’nun bulunduğu alanda güvenlik önlemleri sıklaştırıldı. Sabah saatlerinden itibaren çevrede önlem alan polis ekipleri caddeyi bariyerlerle kapattı. Yaya ve araç trafiğine kapatılan alanda polis ekiplerinin bekleyişi sürüyor.