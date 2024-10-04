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        Haberler Dünya Suriye'de İran destekli gruplar, ABD üssüne roketlerle saldırı girişiminde bulundu | Dış Haberler

        Suriye'de İran destekli gruplar, ABD üssüne roketlerle saldırı girişiminde bulundu

        Suriye'nin Deyrizor ilinde İran destekli grupların, ABD ordusunun konuşlandığı üsse roketlerle saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 23:42 Güncelleme: 04.10.2024 - 23:42
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        ABD üssüne roketli saldırı
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        Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Haşşam ve Murat köylerinde konuşlu İran destekli gruplar, akşam saatlerinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ndeki üsse roketlerle saldırı girişiminde bulundu.

        Üsteki hava savunma sistemleri, roketleri hedeflerine ulaşmadan imha etti.

        ABD'den olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

        Haseke ve Deyrizor illerinde ABD ordusunun üsleri, sık sık roket ve kamikaze İHA'larla hedef alınıyor.

        Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Suriye
        #ABD
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