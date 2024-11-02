Suriye'de çıkan orman yangını, Samandağ'dan da görüldü
Suriye'nin Lazkiye kırsalı Badrusiya dağlarında çıkan orman yangını, Hatay'ın Samandağ ilçesinden de görüldü
Giriş: 02.11.2024 - 00:34 Güncelleme: 02.11.2024 - 00:34
Suriye’nin Lazkiye kırsalında Badrusiya dağlarında orman yangını çıktı.
Yangın, kısa sürede büyüyerek sınır hattına yaklaştı.
Yükselen alevler, Hatay'ın Samandağ ilçesinden de görüldü.
Yangına Suriye itfaiyesinin müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
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