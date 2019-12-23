23 ARALIK 2019
WhatsApp Hattı
HaberlerGündem

Suriye çalışanın şüpheli ölümünde akılalmaz iddia!

Adana'da battaniyeye sarılı şekilde yol kenarında cesedi bulunan Suriyeli Mustafa el Recep ile ilgili soruşturmada 2 şüpheli tutulandı. Tutuklanan zanlılardan Savaş İ.'nin "Fabrikada kendisini asmış halde bulduk. İş yerine zarar gelir ve başımız belaya girer diye araçla götürerek yol kenarına attık" ifadesi ise şaşkınlık yarattı.

23.12.2019 - 11:01 | Güncelleme:
Adana ceset

Adana'da geçtiğimiz hafta korkunç bir olay meydana geldi. Kentin Seyhan ilçesinde yol kenarında battaniyeye sarılı bir ceset bulundu. Emniyet güçleri yaptığı araştırmada, cesedin Suriyeli Mustafa el Recep'e ait olduğunu ve cesedin boynunda ip izleri olduğunu belirledi. 

ŞÜPHELİ ARACIN İZİ SÜRÜLDÜ

AA'nın haberine göre, soruşturmada ise bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ekipler, Recep'e ait cesedin Mersin'in Yenice ilçesinden araçla getirildiğini tespit etti. Aracın plastik fabrikasından çıktığını belirleyen polis, iş yeri sahibi Serkan M. (34),çalışanlar İsa K. (34),Esat E. (38) ve ustabaşı Savaş İ'yi (44) gözaltına aldı.

KAN DONDURAN İFADE

Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden Savaş İ.'nin, fabrikada iki hafta önce çalışmaya başlayan Recep'i 15 Aralık Pazar günü kendisini asmış halde bulduklarını, iş yerine zarar geleceği ve başlarının belaya gireceğini düşünerek Serkan M. ve diğer çalışanlarla cesedini araçla Adana'ya götürerek yol kenarına attıklarını iddia ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serkan M. ve Savaş İ. tutuklandı, Esat E. ve İsa K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Öksürüğü kesip atan tarif!
Öksürüğü kesip atan tarif!
Bu alet insanı delirtiyor!
Bu alet insanı delirtiyor!
2019'un en kötü 30 şifresi açıklandı! Sizinki hangisi?
2019'un en kötü 30 şifresi açıklandı! Sizinki hangisi?
25 yıldır çözülememişti... Sır perdesi aralandı
25 yıldır çözülememişti... Sır perdesi aralandı
Otomobilde kanlı infaz
Otomobilde kanlı infaz
Bursa'da 3 fabrikayı küle çeviren yangın!
Bursa'da 3 fabrikayı küle çeviren yangın!
Şiddetli lodos çatıyı yerinden söktü!
Şiddetli lodos çatıyı yerinden söktü!
Liseli çeteden önce darp sonra bıçak!
Liseli çeteden önce darp sonra bıçak!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X