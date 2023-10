Süreyya Karabulut: Tüm Türkiye'ye örnek olsun

REKLAM advertisement1

'Serçenin Gözyaşı adlı sinema filminin galası; sanat, iş, cemiyet ve basın dünyasından ünlü isimlerinin katılımıyla yapıldı. Galaya 3 Mart 2009'da korkunç bir şekilde öldürülen Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut da katıldı.

ÖLDÜRÜLEN KADINLAR İÇİN KIRMIZI KARANFİLLER BIRAKILDI

Ezilen, şiddete uğrayan, taciz edilen, öldürülen, ön yargılar nedeniyle toplum dışına itilen kadınların aslında isteyince neler başarabileceğini çarpıcı bir sinema diliyle beyazperdeye yansıtan filmin galasında ev sahipliğini, yapımcı Çağla Başak Çobanoğlu üstlendi. 'Serçenin Gözyaşı', aynı zamanda öldürülen kadınlara saygı duruşu niteliği taşıyor. Öldürülen kadınların fotoğraflarının yer aldığı dev panonun önüne kırmızı karanfiller bırakan konuklar uzun kuyruklar oluşturdu.

REKLAM

Gösterime 20 Ekim’de girecek olan 'Serçenin Gözyaşı'nın galasına, filmin hikâyesinin yazarı gazeteci Ali Eyüboğlu, senarist Şengül Boybaş, yönetmen Aysun Akyüz Mehdiabbas, filmin müziklerini yapan Zeynep Alasya, oyuncular Ezgi Şenler, Uğur Güneş, Yeşim Salkım, Sedef Şahin, Soydan Soydaş, Arzu Cabar, Evren Erler, Özlem Gürses, Kubilay Penbeklioğlu, Yağızkan Dikmen, Burcu Yüce, Gülsüm Sayar, çocuk oyuncular ikiz kardeşler İsa ve Musa Kadan katıldı.

SÜREYYA KARABULUT: BU FİLM TÜM TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLSUN…

Galada, 'Serçenin Gözyaşı'nı izlerken duygusal anlar yaşayan, final sahnesinde kızının ve öldürülen kadınların fotoğrafını görünce gözyaşlarını tutamayan Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, “Bu film tüm Türkiye’ye örnek olsun. Genç kızlarımız seyretsin, hanımefendiler, beyefendiler seyretsin. Teşekkür ederiz tüm emeği geçenlere” dedi.

AYSUN AKYÜZ MEHDİABBAS: ÇOK ÇIĞLIK VAR BU FİLMDE

Basının sorularını yanıtlayan filmin yönetmeni Aysun Akyüz Mehdiabbas, gerçek bir hikâyeden yola çıkarak hep beraber çok anlamlı bir film yaptıklarını vurguladı. "Bu bir kişinin değil, herkesin yüreğini ortaya koyduğu bir film oldu" diyen Mehdiabbas şunları söyledi: 1970'li yıllarda yaşanmış gerçek bir hikâye. Maalesef ki günümüzde hâlâ yaşandığını bildiğimiz için böyle bir film yapmaya gerek duyduk. Çok çığlık var bu filmde. Günümüzdeki bir kadının çığlığı, bir genç kadının çığlığı, bir babanın çığlığı, bir çocuğun çığlığı, bir deli sevdalının çığlığı... Çok çığlık duyacaksınız. Önemli olan diyoruz ki filmden çıktıktan sonra bu çığlıklara sessiz mi kalacaksınız, ses siz mi olacaksınız? Artık takdir sevgili izleyicilerimizin olacak.

REKLAM

Geceye ev sahipliği yapan yapımcı Reborn TV Yönetim Kurulu Başkanı Çağla Başak Çobanoğlu, "Birazdan çok güzel, anlatımı çok değerli, derin olan bir film izleyeceğiz hep beraber. Fazla bir şey söylemeye gerek yok, çünkü zaten eseri hep beraber oluşturduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

YEŞİM SALKIM: ŞİDDETİN TÜRÜ YOK

Filmde avukat rolüyle izleyeceğimiz ünlü oyuncu Yeşim Salkım, duygularını; "Bence filmin kendi içinde bir mesajı var: Şiddetin türü yoktur, adı üstünde şiddet şiddettir. Bu filmden çıktıktan sonra çoğu erkek, kadın ya da herkesin düşüncesinin bir nebze olsun değişmesini istiyoruz ve ses sizsiniz demek istiyoruz. Ses olun, herkesin sesine ses olmalısınız. Bu böyle bir film..." şeklinde dile getirdi.

EZGİ ŞENLER: ŞİDDETE DUR DEMEK İSTİYORUZ

Filmde 'Nilüfer' karakterini başarıyla canlandıran genç oyuncu Ezgi Şenler, galaya erkek arkadaşı şarkıcı Buray ile birlikte katıldı. Şenler şunları söyledi: Kan olmasın istiyoruz artık. Ben 70'lerdeki sahneleri canlandırıyorum. Geçmişten bugüne hiç bitmeyen bu şiddete dur demek istiyoruz. Sadece kız çocukları için değil erkek çocuklarının da sevgiyle ve saygıyla büyütülmesini istiyoruz.

REKLAM

SEDEF ŞAHİN: DÜNYAYI SEVGİ KURTARACAK

Filmde eşinden şiddet gören 'Emine'ye can veren Sedef Şahin ise şöyle konuştu: Biz aslında biraz da ailelere mesaj vermek istiyoruz. Lütfen kadınlarımıza, kızlarımıza sahip çıkalım. Onların yalnız olmadıklarını onlara hissettirip onları çaresizliklerine gömmeyelim istiyoruz. Bu mesajımız iletilirse de biz bir şeyi başarmış oluruz. Dünyayı sevgi kurtaracak.

UĞUR GÜNEŞ: FARKINDALIĞI OLAN BİR PROJE

Uğur Güneş, duygularını; "Heyecanlıyız tabii, tüm ekiple beraber güzel bir proje oldu. Duyarlılığı, farkındalığı olan bir proje. Bu ekibin içinde olmak benim için de gurur verici. İyi ki bu ekiple beraberim. Herkese teşekkür ederim. Dediğim gibi farkındalığı olan bir proje. Bu projeden sonra da kadına şiddet konusuyla ilgili bir nebze farkındalık yaratmış olursak ne mutlu bize" diyerek ifade etti.

SOYDAN SOYDAŞ: CAYDIRICI YAPTIRIMLAR OLMALI

"Bir insanda vicdan ve yürek olduğu sürece her şeyin önüne geçilir diye düşünüyorum" diyen Soydan Soydaş, filmin en sert karakterlerinden 'Geco'yu canlandırdı. Soydaş, "Eskiden de vardı bu olaylar ama şimdi teknolojinin de yardımıyla bunu daha çok görebiliyoruz. Tabii bu konuda adalet daha caydırıcı yaptırımlar getirirse olumlu bir iş olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

REKLAM

ÖZLEM GÜRSES: KADINLAR BİRBİRİNİN KIZKARDEŞİ OLMAYI SEÇTİ

Filmde sunucu olarak izleyeceğimiz Özlem Gürses, filmde izlenen her şeyin gerçek olduğunun altını çizdi: Heyecan verici bir deneyimdi. Biz senelerdir her ortamda bu haberleri ne yazık ki yapıyoruz. Bugüne kadar anlayamamıştık bazı şeyleri ama çok şey memlekette değişiyor. Kadınlar birbirinin kız kardeşi olmayı seçti. Kadın kadının kurdu değil, kadın kadının yurdu olmayı seçti. Ben her şeyin bugünden sonra farklı olacağını düşünüyorum. Sevgili erkek dostlarımız da bu yolculukta eşlik ediyorlar, daha şefkatli daha farkında mesajlar veriyorlar, çok değerli. Film gerçek bir kadının hikayesidir. İzlediğiniz, izleyeceğiniz her şey yaşandı, bunu hiç unutmayalım.

EVREN ERLER: UMARIM BAZI VİCDANLARA DOKUNURUZ

Filmde dram üstüne dram yaşayan baba olarak izleyeceğimiz Evren Erler ise duygularını şöyle ifade etti: Günümüzde şiddetin her türlüsünün artık pik yaptığı bir zamanda umarım filmimiz en azından bazı vicdanlara dokunur, bazı hayatları değiştirir. O niyetle işimize başladık.

'Serçenin Gözyaşı'nda ikizleri başarılı bir şekilde oynayan çocuk oyuncular İsa ve Musa Kadan da filmde rol aldıkları için çok mutlu olduklarını vurguladılar. Annelerini oynayan Arzu Cabar, "Güçlü bir film yaptığımıza inanıyorum. Umarım böyle filmleri yapmak zorunda kalmadığımız yarınlarda tekrar bir araya geliriz" diye konuştu

ŞENGÜL BOYBAŞ: TÜM KIZKARDEŞLERİME SELAM OLSUN

Senarist Şengül Boybaş, "Herkes her şeyi söyledi ama söylenmeyen bir şeyi söyleyeyim ben de. Bir kadın iyileşirse bir çocuk iyileşir. Bir çocuk iyileşirse bir toplum iyileşir. Bir toplum iyileşirse dünya iyileşir. Buradan tüm kız kardeşlerime selam olsun. Yalnız değiller, onları duyan, hisseden onların yaşadığı acılara empati yapan kız kardeşleri burada. Hepimiz buradayız. Lütfen seslerini çıkarsınlar" dedi.

REKLAM

Burcu Yüce ise şunları söyledi: "Filmin kötü karakterini oynuyorum. Benden nefret edeceksiniz. Ama maalesef benim gibi insanlar yeryüzünde varlar. Daha güzel yarınlara diliyorum.

GERÇEK BİR HİKAYEDEN UYARLANDI

'Serçenin Gözyaşı'nın gerçek yaşam öyküsünden alınan hikâyesini gazeteci Ali Eyüboğlu yazdı. Yaşadıkları ne olursa olsun kadınların isteyince neler yapabileceğini etkileyici bir dille anlatan filmin kadınlara mesajı da net: "Artık susma! Konuşman lazım!"

Film, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor. 'Serçenin Gözyaşı'nın hikâyesi 70’li yıllarda başlıyor ve o yıllardan günümüze Türkiye’nin bir panoramasını sunuyor. Yapım, öldürülen kadınlara saygı duruşu niteliği de taşıyor.

Yapımcılığını Çağla Başak Çobanoğlu, yönetmenliğini Aysun Akyüz Mehdiabbas’ın üstlendiği filmin senaryosunu ‘Altın Kalem’ ödüllü yazar Şengül Boybaş yazdı.

Çanakkale ve İstanbul’da muhteşem mekanlarda çekilen filmin müzikleri de sanat dünyasının yakından tanıdığı bir isme, Zeynep Alasya’ya emanet… Filmin sinemaseverlere bir de sürprizi var. Yapımda sanatçı Ahmet Kaya’nın dillerden düşmeyen 'Nereden Bileceksiniz' adlı eseri de yer alıyor.