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Şair Süreyya Berfe'den acı haber geldi. Berfe'nin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Son yıllarını Urla'da bir bakımevinde geçiren Süreyya Berfe, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu.

SÜREYYA BERFE HAKKINDA

Şair ve yazar Süreyya Berfe, 27 Ocak 1943 tarihinde İstanbul'da doğdu. İki yıl İstanbul Üniversitesi Fakültesinde, dört yıl da Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde okudu. Yayınevleri ve reklam şirketlerinde çalıştı.

Emekli olduktan sonra Foça’ya (İzmir) yerleşti. Şiirleri ilkin 'Düzlem' (1963), sonra 'Zeren', 'Türk Dili', 'Yeni Dergi', 'Oluşum', 'Milliyet Sanat', 'Varlık', 'Gösteri' gibi dergi ve gazetelerinde yayımlandı. 1969'da İkinci Yeni şiir hareketine karşı çıkan ve toplumcu şiiri savunan bir manifesto yayımlayan dört şairden oldu. Şiirlerinin yanında şairler ve şiir sanatı üzerine yazılar da yazdı.

Şiir yayımlamaya Süreyya Kanıpak imzasıyla başlamıştı. İlk döneminde yurt insanının sorunlarından yola çıkan toplumcu-gerçekçi şiirler yazdı. Sonraki döneminde ise insanın ve doğanın türlü durumları üstüne çok katmanlı anlam derinlikleri olan bir şiire yöneldi. Düzyazının sınırlarında gezinen, yalın, arı gereçlerden oluşmuş humoru önceleyen bir şiir diline ulaştı. Türk şiirinde kendisine oldukça özgün bir yer edindi. ÖDÜLLERİ 1966'da Kasaba adlı şiiriyle Türkiye Millî Talebe Federasyonu Kültür Yarışması'nda birincilik kazandı. 'Şiir Çalışmaları' adlı kitabıyla '1992 Cemal Süreya Şiir Ödülü'nü, 'Nâbiga' adlı kitabıyla '2002 Behçet Necatigil Şiir Ödülü'nü aldı. Fotoğraf: İHA Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu