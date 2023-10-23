Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu

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Attilâ İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı'nca düzenlenen ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından desteklenen Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri'nin Doğan Hızlan'ın onursal başkanlığında toplanan seçici kurulları ödül sahiplerini belirledi.

Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan "Ölümden Uzak Bir Yer" adlı romanıyla Kerem Eksen, 2023 Attilâ İlhan Roman Ödülü'nün sahibi oldu.

Seçici Kurul'un karar gerekçesi şöyle açıklandı:

"8. Attilâ İlhan Roman Ödülü, Kerem Eksen'in mutluluktan trajediye dönüşen bir aile hikâyesini ölümle yüzleşmeyle ve baba-oğul ilişkisine paralel bir kurguyla birlikte anlattığı Ölümden Uzak Bir Yer romanına verilmiştir."

Kerem Eksen

İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü'nün sahibi ise Everest Yayınları'ndan çıkan "Nergis Hanım Hakkında Bazı Şeyler" kitabıyla Devrim Koçak oldu.

Seçici kurul ödülün gerekçesini şu şekilde açıkladı:

"8. Attilâ İlhan İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü, Devrim Koçak'ın kişisel tarihin, mektuplarla ve beklentilerle kurduğu olay örgüsündeki merak unsurunun varlık üzerine bir sorgulamaya da dönüştürdüğü romanı Nergis Hanım Hakkında Bazı Şeyler romanına verilmiştir.

Mehmet Eroğlu'nun başkanlığındaki Attilâ İlhan Roman Ödülü Seçici Kurulu'nda Deniz Yüce Başarır, Faruk Şüyün, Seval Şahin ve aileyi temsilen Ali Cem İlhan yer alıyor.

2023 Attilâ İlhan Şiir Ödülü "Yavaş Yavaş Bilemiyorum"a verildi.

Şiir Ödülü Seçici Kurulu tarafından gerekçesi "Bir ömür şiire verdiği emekle ve bu kitabında kısa dizelerle derinleşerek poetikasının altını bir kez daha çizdiği için Süreyya Berfe'nin "Yavaş Yavaş Bilemiyorum" isimli kitabına 2023 Attilâ İlhan Şiir Ödülü'nün verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir" olarak belirtilen karar ile 2023 Attilâ İlhan Şiir Ödülü'nün sahibi "Yavaş Yavaş Bilemiyorum" isimli kitabıyla Süreyya Berfe oldu.

Süreyya Berfe

2023 Attilâ İlhan İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü ise Pikaresk Yayınevi tarafından yayımlanan "Şiir Mayasıdır Uzakların" kitabıyla Zeynep Tiryaki'ye verildi.

Açıklanan gerekçede, "Anlatımcılığı aştığı noktalarda imge zenginliği ve sağlam dize yapısıyla Zeynep Tiryaki'ye 'Şiir Mayasıdır Uzakların' isimli kitabıyla 2023 İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü'nün verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Zeynep Tiryaki

Metin Celal'in başkanlığındaki Attilâ İlhan Şiir Ödülü Seçici Kurulu'nda A. Ali Ural, Adnan Özer, Tuğrul Tanyol ve aileyi temsilen Kerem Alışık yer alıyor.

Ödül töreni, 2 Kasım 2023 Perşembe günü saat 16.00'da Tüyap İstanbul Kitap Fuarı'nda yapılacaktır.

ATTİLÂ İLHAN EDEBİYAT ÖDÜLLERİ

Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı, düzenlediği Edebiyat Ödülleri ile rahmetli Attilâ İlhan'ın her eserinde yansımaları bulunan 'ulusal kültür bileşimini gerçekleştirme' misyonuna layık olacak eserlerin desteklenmesini hedefliyor.

Bunun yanı sıra Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı bu ödüller aracılığıyla, rahmetli Attilâ İlhan'ın hayattayken yaptığı gibi, ilk kitapları yayımlanan genç yazarları teşvik etmeyi amaçlıyor.