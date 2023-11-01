Sürekli çalışmasına rağmen kalp neden yorulmaz veya durmaz?

Vücutta üç farklı kas türü vardır: iskelet kasları, düz kaslar ve kalp kasları. Egzersiz sırasında kullanılan kaslar iskelet kaslarıdır; kemiklere bağlıdır ve hareket etmenize yardımcı olurlar.

Bağırsak, kan damarları veya idrar yolu gibi içi boş organlarımızda düz kaslar bulunur. Son kas türü ise kalp kaslarıdır; bu dokuya miyokard da denir.

Kalp kasları, iskelet kaslarına göre daha dayanıklıdır. Kaslar, hareketi sürdürmek için yeterli enerjiyi bulamadığı için yorulur fakat kalbin işleyişi farklıdır.