Migren tanısı nasıl konur?

Baş ağrısının ne zaman başladığı, başladığından bu yana şiddeti ve izlenen diğer semptomlar, ne sıklıkta ve başın hangi bölgesinde ağrı olduğu, ağrının ne kadar sürdüğü, hangi durumlardan sonra başladığı gibi sorularla ağrı hakkında bilgi edinilir.