Balıkesir'de sürat teknesiyle ölümde bilirkişi raporu hazırlandı!
Balıkesir Erdek'te tatilini yaparken hızla çarpan sürat teknesi nedeniyle hayatını kaybeden Elvan Fırat Taşdöğen'in ölümüyle ilgili bilirkişi raporu hazırlandı. Rapora göre feci olayda sürat teknesini kullanan ve tutuksuz yargılanan Ender K. yüzde 75 kusurlu sayıldı. Şüphelinin 9 yıla kadar hapsi istendi
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Balıkesir'de sürat teknesi ile çarptığı Elvan Fırat Taşdöğen'in (46) ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ender K.'nin (52), uzman bilirkişi raporuna göre de yüzde 75 asli kusurlu olduğu dosyaya girdi.
DHA'nın haberine göre rapor sonrası savcı, Ender K.'nin cezasını artırıp, suçun vasfını değiştirerek, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
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Ankara'dan tatil için Balıkesir'in Erdek ilçesi Sahil Mahallesi'ndeki yazlık evine gelen Elvan Fırat Taşdöğen, 7 Ağustos 2021'de Çuğra Sahili'nde denize girdi. Bu sırada Ender K., iddiaya göre; sürat teknesiyle yanaştığı iskeleden güvenlik çemberine yakın ve hızla hareket etti.
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Ender K.'nin kullandığı tekne, 50 metre mesafede yüzen Taşdöğen'e çarptı. Kolu parçalanıp, hastaneye kaldırılan evli ve 1 çocuk annesi Taşdöğen, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan eski kulüp başkanı ve müteahhit Ender K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İtiraz sonrası 2'nci kez gözaltına alınıp, tutuklanan şüpheli, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.
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2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ İLE DAVA AÇILDI
Ender K. hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemi ile Erdek Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanık, mahkemedeki ifadesinde olayın kaza sonucu meydana geldiğini söyledi. Mahkeme kararı ile ayrıca olayın yaşandığı denizde, keşif yapıldı. Keşfe; Ender K., kaza sırasında teknede olan kızı ile sahildeki görgü tanıkları katıldı. Keşfin ardından bir kez daha tanıkların ifadelerine başvuruldu.
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SANIK YÜZDE 75 ASLİ KUSURLU
Mahkemece yapılan keşif ile daha önce 2 farklı adli bilirkişiden alınan raporun da dosyaya girdiği davanın bir önceki duruşmasında, kanun ve yönetmelikler uyarınca sürat teknesinin kıyı şeridinde rölantide çalışması, kıyıdan da 200 metre açıkta seyretmesi gerektiği ancak olayın 50 metre mesafede yaşandığı, bu nedenle Ender K.'nin yüzde 75 asli kusurlu olduğuna dikkat çekildi.
Elvan Fırat Taşdöğen'in ise emniyet şeridinin dışında yüzdüğü belirtilerek, yüzde 25 kusurlu olduğu vurgulandı. Taraf avukatları, kusur oranları, verilecek ceza ve tazminat miktarını etkileyeceği gerekçesiyle adli bilirkişi raporlarına itiraz edip, uzman bilirkişi raporu istenmesini talep etti. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) uzman bilirkişi raporu alınmasına karar verdi.
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UZMAN BİLİRKİŞİ DE AYNI RAPORU VERDİ
Davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık Ender K., Elvan Fırat Taşdöğen'in yakınları ve taraf avukatları katıldı. İTÜ'den gelen ve sanığın yüzde 75 asli kusurlu olduğu belirtilen uzman bilirkişi raporunun da dosyaya girdiği duruşmada, sanık avukatının uzman bilirkişi raporuna itirazı reddedilirken, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
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TAŞDÖĞEN'İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU VURGULANDI
Mütalaada, Elvan Fırat Taşdöğen'in denizin içerisinde bulunduğu yerin derinlik anlamında pek çok insan tarafından kullanılabileceği, sanık Ender K.'nin bunu dikkate almayarak, meydana gelen sonucu öngörmesine rağmen, teknesini yasak olan bölgede şamandıralara paralel şekilde sürdüğü ve Taşdöğen'in ölümüne neden olduğu vurgulandı.
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Savcı, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanığın cezasını artırıp, suçun vasfını değiştirerek, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması sorulan Ender K., kendisine yöneltilen suçlamayı reddederek, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Şamandıralara paralel şekilde gitmedim" dedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatına mütalaaya karşı yazılı savunma için ek süre vererek, duruşmayı aralık ayına erteledi.