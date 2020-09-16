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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenlendiği operasyon ile sürat teknesi ile Yunanistan’ın Sisam (Samos) Adasına kaçmak isteyen terör örgütü FETÖ üyesi olduğu belirlenen 13 kişi ile yanlarında bulunan 5 çocuk yakaladı.

Neşet Dişkaya'nın haberine göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu, Seferihisar ilçesinde bulunan bir otel terör örgütü FETÖ üyesi kişilerin sürat teknesi ile Yunanistan'ın Sisam (Samos) Adasına kaçacağı bilgisini elde etti.

CAN YELEKLERİYLE YAKALANDILAR

Elde edilen bilgi üzerine yapılan çalışmada sabah saat 06.00'da otelde can yelekleri ayrılan 9'u erkek, 4'ü kadın yanlarında bulunan 5 çocuk ile geldikleri iskeleden sürat teknesine binmek isterken yakalandı.

4'Ü ARANIYOR 5'İ YARGILANIYOR

Gözaltına kişilerden 4’ünün FETÖ üyesinden arandığı 5’inin ise yargılanmasının devam ettiği bildirildi. Yine yakalanalar arasında meslekten ihraç edilen 2 öğretmenin de bulunduğu öğrenildi.