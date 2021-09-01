Sura İskenderli'nin yeni şarkısı yayında

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Şarkılarıyla sektöre farklı bir yorum katan ve yenilikçi soundlarla dikkat çeken Sura İskenderli'nin sözü ve müziği kendisine ait olan 'Ee Daha Daha Nasılsınız' adlı şarkı, kısa sürede dijital platformlarda ve YouTube'da büyük ilgi gördü.

Sözleriyle olduğu kadar güçlü ve alışılagelmişin dışında sunulan altyapısını Dj Mulatto üstlenirken prodüksiyonda ise Orkhan Liftiyev'in imzası var.

Yaşamanın dile getirilemeyen tüm zorluklarını cesaretle kaleme alan Sura İskenderli'nin, "Mükemellik arayarak canınızı sıkmayın. Başarabildiğiniz kadar mutlu olun çünkü zaman fazla şans vermiyor" notuyla başladığı videosu yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

İskenderli'nin yeni projesi 'Ee Daha Daha Nasılsınız', tüm müzik platformlarında yerini aldı.