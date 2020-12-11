Sura İskenderli'nin 'Taştan Yürek' heyecanı

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Şimdiye kadar yayınlamış olduğu; "Bir Daha Yak", "Dinle", "Hayalet" gibi projelerinde Azerbaycanlı ekibinden destek alan sanatçı Sura İskenderli, bu kez tüm ekibini Türkiye'de kurarak sürpriz yaptı.

Sura İskenderli, yepyeni şarkısı "Taştan Yürek"in aranjesini Özkan Meydan ve Alican Özbuğutu'ya teslim etti.

Bir kadının sevdiği adam karşısındaki hayal kırıklığı ve kadının kendi hayatına son verdiği üzücü bir aşk hikayesini anlatan şarkının prodüktörlüğünü ise "Wediacorp Music" üstlendi.

İskenderli, sözü ve bestesi kendisine ait olan "Taştan Yürek"in çekimlerini Türkiye'de gerçekleştirdi. Ünlü yönetmen Gökhan Palas ve 20 kişilik ekibi eşliğinde çekilen klip, izleyicisinden tam not aldı.

Sanatçı, sosyal medya hesaplarında, "İnanın herkesten çok heyecanlı ve tedirginim" notuyla paylaştığı fotoğrafıyla, yeni şarkı heyecanını samimi bir dille sevenleriyle paylaştı. Sura İskenderli'nin yeni projesi "Taştan Yürek", tüm müzik platformlarında yerini aldı.