Sura İskenderli'den 'Dinle'

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Küçük yaşlardan beri tüm şarkılarının söz ve müziklerini kendisi yapan Sura İskenderli'nin yeni şarkısı 'Dinle'nin de sözü ve müziği kendisine ait. Şarkının yepyeni versiyonun aranjesini Samir Cabbarov üstlendi.



İskenderli, güçlü ve özgün altyapısıyla hazırlanan 'Dinle' şarkısını sosyal medyada, "işte buradayız, karmaşalı şarkım 'Dinle' yeni versiyonla yayında" notuyla paylaştı. 'Dinle'nin yeni versiyonu için hazırlanan videodaki iddialı görüntüler ve danslar da izleyicisini şaşırttı. İskenderli''nin 'Dinle' şarkısının yeni versiyonu tüm müzik platformlarında yayınlandı.