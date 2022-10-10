'Sur Kültür Yolu Festivali'nde 50 bin kişiyle konser coşkusu

Diyarbakır’da düzenlenen Sur Kültür Yolu Festivali ilk günün ardından ikinci günüyle de yine birbirinden farklı etkinliklerle sanatseverlerle buluştu. Festivalin ikinci gününde düzenlenen etkinliklere yine on binlerce kişi katıldı.

Kurşunlu Cami Meydanı Sahnesi’nde gerçekleşen etkinliklere 5 bin kişi, yine aynı alanda başka bir noktada düzenlenen çocuk etkinlik alanında gerçekleşen aktivitelere ise yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Yenikapı Caddesi üzerinde düzenlenen sokak sahneleri, sergiler ve gastronomi etkinliklerine ise 10 binden fazla kişi ilgi gösterdi.

Ressam Devrim Erbil’in Sergisi’ne de ev sahipliği yapan Keçi Burcu’nda gün boyu gerçekleşen Gökyüzü Gözlem Etkinliği ve açıkhava sinema gösterimlerine de yine yaklaşık 14 bin kişi katıldı. Sur’da diğer noktalarda gerçekleşen etkinlikler de yine binlerce sanatseverin ilgisiyle karşılaştı.

CSO 13 YILDAN SONRA DİYARBAKIR'A GELDİ

Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında 13 yıldan sonra tekrar Diyarbakır’a gelen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası rengarenk bir repertuvarla dinleyecilerin karşısına çıktı.

TRT 2’den de canlı olarak yayınlanan konserde şef Cem’i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, keman sanatçısı Cihat Aşkın’a eşlik etti. Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde yapılan CSO konserinin yanı sıra gün boyu gerçekleşen, tiyatro ve sinema gösterileri ile söyleşi ve panellere 4 bin 500 kişi katıldı.