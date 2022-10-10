'Sur Kültür Yolu Festivali'nde 50 bin kişiyle konser coşkusu

Diyarbakır’da düzenlenen Sur Kültür Yolu Festivali ilk günün ardından ikinci günüyle de yine birbirinden farklı etkinliklerle sanatseverlerle buluştu. Festivalin ikinci gününde düzenlenen etkinliklere yine on binlerce kişi katıldı.
Kurşunlu Cami Meydanı Sahnesi’nde gerçekleşen etkinliklere 5 bin kişi, yine aynı alanda başka bir noktada düzenlenen çocuk etkinlik alanında gerçekleşen aktivitelere ise yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Yenikapı Caddesi üzerinde düzenlenen sokak sahneleri, sergiler ve gastronomi etkinliklerine ise 10 binden fazla kişi ilgi gösterdi.
Ressam Devrim Erbil’in Sergisi’ne de ev sahipliği yapan Keçi Burcu’nda gün boyu gerçekleşen Gökyüzü Gözlem Etkinliği ve açıkhava sinema gösterimlerine de yine yaklaşık 14 bin kişi katıldı. Sur’da diğer noktalarda gerçekleşen etkinlikler de yine binlerce sanatseverin ilgisiyle karşılaştı.
CSO 13 YILDAN SONRA DİYARBAKIR'A GELDİ
Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında 13 yıldan sonra tekrar Diyarbakır’a gelen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası rengarenk bir repertuvarla dinleyecilerin karşısına çıktı.
TRT 2’den de canlı olarak yayınlanan konserde şef Cem’i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, keman sanatçısı Cihat Aşkın’a eşlik etti. Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde yapılan CSO konserinin yanı sıra gün boyu gerçekleşen, tiyatro ve sinema gösterileri ile söyleşi ve panellere 4 bin 500 kişi katıldı.
OĞUZHAN KOÇ KONSERİNİ 50 BİN KİŞİ İZLEDİ
Oğuzhan Koç, festivalin ikinci gününde Dağ Kapı Meydanı’nda sahne aldı. Diyarbakır’da halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Koç, konseri izleyen 50 bin kişiye unutulmaz anlar yaşattı.
Diyarbakır’ın kültürel, mimari ve tarihi mirasına dikkat çeken Heritage Talks etkinlikleri kültür rotası Diyarbakır’ın tarihini gözler önüne seriyor. İç Kale Açık Hava Sahnesi Heritage Talks “Diyarbakır Miras Sohbetleri” programının ilk gününde Kazı Başkanları Paneli düzenlendi.
Farklı diller, dinler ve kültürleri barındıran Diyarbakır’ın bölge kültürü ve kültürel mirasına yönelik konuşmalarla zenginleştirilen programda ünlü resim sanatçısı İsmail Acar ve Orhan Miroğlu da konuşmacı olarak yer aldı.
Kültürel miras alanında çeşitli arkeolog ve restoratörlerin yanında, somut olmayan kültürel miras alanından da müzik, tiyatro, resim, edebiyat ve birçok sanat dalından isimlere ev sahipliği yapacak olan Heritage Talks “Diyarbakır Miras Sohbetleri”, 16 Ekim’e kadar sürecek.
Ali Acun, Hasan Bilici, Mehmet Yamacu ve Tahsin Türk, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Dengbej Evi’nde dinleyicilerle buluştu. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi gördü.
MEZOPOTAMYA LEZZETLERİ DİYARBAKIR MUTFAĞI'NDA
Gastro Diyarbakır Buluşmaları kapsamında Hasan Paşa Hanı’nda Tarihi Diyarbakır lezzetleriyle kahvaltı yapılırken, ardından gerçekleşen müzik dinletisi de büyük ilgi gördü. Yenikapı Caddesi’nde düzenlenen Mezopotamya Lezzetleri Diyarbakır Mutfağı etkinliği ünlü şeflerle bilinmeyen tarifleri gün yüzüne çıkardı.
Sanatçı Maral Ayvaz, geleneksel çalgılar eşliğinde, Diyarbakır ve Anadolu Ermeni müziğinden örnekler seslendirdi.
ÇINAR YAPRAKLARINA RESMEDİLEN DİYARBAKIR
Keçeden üretip tasarlamanın gösterildiği atölyede, birbirinden ilgi çekici nesneler elde edildi. Atölye katılımı tüm meraklıları ile Dicle Üniversitesi Kültür Sanat Merkezi’nde buluştu.
Yedikardeş ve Ulu Beden burçlarını yapan taş ustası İbrahim ve kalfa olan oğlu Yahya’nın hikayesinin anlatıldığı oyunda, usta ile kalfanın sonu trajik, başı rekabet ve dostlukla karışık hayat yolculuğu anlatıldı. Oyun kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için iki gün daha tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.
Ahmed Arif Edebiyat Müzesi’nde gerçekleşen etkinliklerde çeşitli yazar ve şairler ile söyleşiler düzenlendi. Meraklı okurların sorularına cevap aldığı ve kalem ehlini yakından tanıma fırsatı bulduğu buluşmada Abdülkadir Nur Gördük ve M. Ali Akabay konuşmacı olarak yer aldı.
Orkestra, en son 2009'daki 'Anadolu Turnesi' kapsamında Diyarbakırlı sanatseverler ile buluşmuştu.
Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde verilen konsere Diyarbakırlılar yoğun ilgi gösterdi. Şef Cemi'i Can Deliorman’ın yönetimindeki ve keman sanatçısı Cihat Aşkın’ın solistliğindeki konsere katılım yoğundu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, festivale kent halkının yoğun ilgi göstermesinden büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.
"İLGİ MUHTEŞEM"
Diyarbakırlı sanatseverler ile birlikte konseri dinleyen Demircan, ilginin muhteşem olduğunu belirterek, "Diyarbakır'da sanata bakanlığımızın yaptığı etkinliklere ilgi üst seviyede. Bu akşam açık alanda 40 bin kişi var. Burada da şu an bütün salon dolu. Sergilerimiz, konserlerimiz, çocuk etkinliklerimiz, tiyatrolarımız muhteşem. Onun için ben başta Bakanımıza ve bakanlığımızdaki bütün sanat ekiplerine ve sivil toplum örgütlerine, paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu akşam burada orkestramız da her zamanki gibi inanılmazdı, konserini verdi, millet de çok mutluydu. Çok güzel alkışlar aldık. Gururluyuz. Diyarbakır'ımızda böyle bir iklimi, böylesi bir atmosferi yaşadığımız için çok mutluyuz ama her şey millette, milletimizin teveccühü... Sanatçılarımız da bu anlamda çok mutlu. 13 yıl aradan sonra burada yeniden seyircisiyle buluşmaları, onları da çok mutlu etti ama seyirci de bunun karşılığını, hakkını verdi. Dolayısıyla daha sık gelmemiz lazım, farkındayız. Diyarbakır geçen yıllarda çok büyük dönüşümler geçirdi. Bir kere terörden çok uzaklaştı. Huzur iklimi geldi. Bu huzur iklimi peşinden bütün bu beklentileri de çok üst seviyeye çekti. Bundan sonra daha sık bu organizasyonları yapıyor olmamız lazım diye konuştu.
Orkestrayı dinlemeye gelenler de festivalden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Fotoğraflar: DHA
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