Süpriz kelimesi nasıl yazılır? Vatandaşların aklına bu soru takıldı. Türk Dil Kurumu'na göre ise iki kelimede anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. İşte süpriz kelimesinin yazım şekli.

SÜPRİZ Mİ, SÜRPRİZ Mİ?

TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda süpriz kelimesi sözlükte bulunmamaktadır. Sürpriz isimdir.

TDK'da kelimenin doğru yazımı "sürpriz" şeklinde ayrı yazılır.

Şaşırtı:

"Kocam bugün gazeteci arkadaşlarına bir sürpriz parti vermek istiyor." - Burhan Felek