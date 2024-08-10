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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Süper Lig’de sezonun ilk golü Joelson Fernandes’ten - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Süper Lig’de sezonun ilk golü Joelson Fernandes’ten

        Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk golü Galatasaray-Hatayspor maçının 52. dakikasında Hataysporlu Joelson Fernandes'ten geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 00:35 Güncelleme: 10.08.2024 - 00:35
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        Sezonun ilk golü Joelson Fernandes'ten!
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        Trendyol Süper Lig’in ilk haftasının açılış maçında Galatasaray, sahasında Hatayspor’u 2-1 mağlup etti.

        Karşılaşmanın ilk golü 52. dakikada Hatayspor’un Portekizli futbolcusu Joelson Fernandes’ten geldi. Hızlı gelişen Hatayspor atağında Rui Pedro, sol taraftan ceza sahasına hareketlenerek kaleci Muslera’dan da sıyrılmak istedi. Muslera’nın müdahalesiyle topu önünde bulan Joelson Fernandes, takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, aynı zamanda sezonun da ilk golü olarak kayıtlara geçti.

        Ayrıca, mücadelenin 56. dakikasında sarı kart gören Joelson Fernandes, sezonun ilk sarı kartını da gören oyuncu oldu.

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