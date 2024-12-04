Süper Lig'de ilk yarı ne zaman sona erecek? 2024-2025 Süper Lig bitiş tarihi
Aralık ayına girilmesiyle Süper Lig'de ilk yarının bitiş tarihi merak konusu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu 2024-2025 sezonu programını daha önce açıkladı. Futbolseverler ise ilk yarının sona ereceği tarihi araştırıyor. Peki, Süper Lig'de ilk yarı ne zaman sona erecek?
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Trendyol Süper Lig'de 15. haftaya girilirken ilk yarı müsabakalarına ne zaman ara verileceği internette merak edilenler arasında yer buldu. Bilindiği üzere Süper Lig’de yeni sezonda 19 takım mücadele ederken bay geçilmesinden ötürü ilk yarı 17. hafta sona erecek. Peki, ilk yarının bitiş tarihi ne zaman? İşte detaylar...
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SÜPER LİG’DE İLK YARI NE ZAMAN BİTECEK?
Ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek.
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İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak.
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SÜPER LİG NE ZAMAN BİTECEK?
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu ise 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.