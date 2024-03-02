Süper Lig ve 1. Lig naklen yayın hakları 3 yıl daha beIN Sports'ta!
Süper Lig ve 1. Lig'in naklen yayın ihalesi sonuçlandı. TFF Yayın İhale Komisyonu, ihaleyi 182 milyon dolarlık teklifiyle mevcut yayıncı kuruluş beIN Sports'un (Digiturk) kazandığını açıkladı. KDV ile birlikte anlaşma 218 milyon doları bulacak. beIN Sports 3 sezon daha Süper Lig ve 1. Lig maçlarını yayınlama hakkı elde etti.
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Haftalardır merakla beklenen Süper Lig ve 1. Lig naklen yayın ihalesi sonuçlandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yayın İhale Komisyonu, naklen yayın haklarının mevcut yayıncı kuruluş beIN Sports'a (Digiturk) verildiğini açıkladı.
İşte TFF'den yapılan açıklama;
"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 29.02.2024 tarihli ve 40 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.30'da TFF Levent İstanbul adresine sunulan teklif, Beşiktaş 6. Noterliği huzurunda açılmış olup; TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine İlişkin 3 Ocak 2024 tarihinde TFF'nin internet sitesinde ilan edilen ihale kapsamında Paket E (tüm yayın hakları) için Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş'nin (BEIN MEDIA GROUP) sezonluk 182.000.000,00-USD (218.400.000,00-USD KDV DAHİL) teklif verdiği tespit edilmiştir.
Yayın İhale Komisyonu'nca, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş'nin (BEIN MEDIA GROUP) sezonluk 182.000.000,00-USD (218.400.000,00 USD KDV DAHİL) teklifi kabul edilerek, ön sözleşme imzalanmıştır. 11 Mart 2024 Pazartesi gününe kadar TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine ilişkin tüm hukuki sürecin tamamlanması kararlaştırılmıştır."
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3 YILLIK YENİ DÖNEM
beIN Sports (Digiturk) böylece, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayan 3 yıllık süreçte Süper Lig ve 1. Lig maçlarını naklen yayınlama hakkını elde etti.
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182 MİLYON DOLAR
Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesi için Saran Medya ve beIN Sports TFF'ye teklifte bulundu. Saran Medya'nın teklifinin yıllık 140 milyon dolar olduğu öğrenilirken, ilk etapta 120 milyon dolarda kalan beIN Sports, teklifini 218 milyon dolara yükseltip ihaleyi kazandı.
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Son 7 sezonda yapılan anlaşmalar ve o yıldaki ortalama dolar kuru:
2016/2017500 milyon dolar - 3,02 TL
2017/2018 465 milyon dolar - 3,64 TL
2018/2019 388 milyon dolar - 4,81 TL
2020/2021337 milyon dolar - 7,06 TL
2021/2022215 milyon dolar - 8,86 TL
2022/2023 127 milyon dolar - 16,55 TL
2023/2024 80 milyon dolar - 23.74 TL
2024/2025 182 milyon dolar - 31.35
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29 ŞUBAT'TA İPTAL EDİLMİŞTİ
Türkiye Futbol Federasyonu, 29 Şubat 2024 tarihinde Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesinin iptal edildiğini duyurmuştu. İhalenin bu tarihte tamamlanması beklenmiş, ancak teklif düşük bulunduğu için bir sonuç alınamamıştı.