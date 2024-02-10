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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig transfer dönemi bitti! 2023-2024 Süper Lig ara transfer dönemi ve kadro dağılımı nasıl oldu? - Futbol Haberleri

        Süper Lig kış transfer döneminde atılan tüm imzalar!

        Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ara transfer dönemi 11 Ocak'ta başlayıp 9 Şubat saat 23.59 itibarıyla sona erdi. Ara transfer döneminde takımlar birçok ismi renklerine bağlarken, bazı futbolcularıyla da yolları ayırdı. İşte 2023/24 kış transfer döneminde Süper Lig'de atılan imzalar ve yaşanan ayrılıklar...

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        Giriş: 10.02.2024 - 00:00 Güncelleme: 10.02.2024 - 00:08
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          YUNUS EMRE KONAK | BONSERVİS: 4,5 MİL. € | SONRAKİ SATIŞTAN %12.5 PAY

          Sivasspor -> Brentford

        • 113

          MAME THİAM | BONSERVİS: 1,25 MİL. €

          Kayserispor -> Pendikspor

        • 114

          JOHN MARY | KİRALIK

          Ç.Rizespor -> Manisa FK

        • 115

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        • 116

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        • 117

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          Antalyaspor -> Eyüpspor

        • 118

          ANDREA BERTOLACCİ | KİRALIK

          Cremonese -> Fatih Karagümrük

        • 119

          JONAS SVENSSON

          Adana Demirspor -> Beşiktaş

        • 120

          JEAN ONANA | KİRALIK

          Beşiktaş -> Marsilya

        • 121

          MATÍAS DİTURO

          Fatih Karagümrük -> Elche FC

        • 122

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          Adana Demirspor -> Al-Qadsiah

        • 123

          ERİC BAİLLY

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        • 124

          YOUNÈS BELHANDA

          Adana Demirspor -> Kulüpsüz

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        İşte haftanın kültür sanat ajandası
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