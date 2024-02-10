Süper Lig kış transfer döneminde atılan tüm imzalar!
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ara transfer dönemi 11 Ocak'ta başlayıp 9 Şubat saat 23.59 itibarıyla sona erdi. Ara transfer döneminde takımlar birçok ismi renklerine bağlarken, bazı futbolcularıyla da yolları ayırdı. İşte 2023/24 kış transfer döneminde Süper Lig'de atılan imzalar ve yaşanan ayrılıklar...
- 1
YOUCEF ATAL
Nice -> Adana Demirspor
- 2
- 3
RUI PEDRO
NK Olimpija -> Hatayspor
-
- 4
ARBNOR MUJA
Royal Antwerp -> Samsunspor
- 5
MEHDİ BOURABIA
Frosinone -> Kayserispor
- 6
AHMED HASSSAN
Pendikspor -> Alanyaspor
-
- 7
HALİL DERVİŞOĞLU
Galatasaray -> Hatayspor
- 8
AL-MUSRATI
Braga -> Beşiktaş
- 9
ERNEST MUCI
Legia Varşova -> Beşiktaş
-
- 10
SERDAR DURSUN
Fatih Karagümrük -> Fenerbahçe
- 11
JAMIRO MONTEIRO
San Jose -> Gaziantep FK
- 12
DUCKENS NAZON
CSKA Sofya -> Kayserispor
-
- 13
MUAMMER YILDIRIM
Sivasspor -> Samsunspor
- 14
ROCHINHA
Sporting Lizbon -> Kasımpaşa
- 15
TEENAGE HADEBE
Houston -> Konyaspor
-
- 16
QUEENSY MENIG
Partizan -> Sivasspor
- 17
ANDERSON NIANGBO
Gent -> Konyaspor
- 18
LINCOLN HENRIQUE
Fenerbahçe -> Bragantino
-
- 19
DERRICK KÖHN
Hannover 96 -> Galatasaray
- 20
AZİZBEK TURGUNBOEV
Pakhtakor -> Sivasspor
- 21
MAESTRO
Benfica B -> Adana Demirspor
-
- 22
KAZIMCAN KARATAŞ
Galatasaray -> Ankaragücü
- 23
EMRE GEDİK
Göztepe -> Kasımpaşa
- 24
MUAMMER SARIKAYA
İstanbulspor -> Çaykur Rizespor
-
- 25
CHRISTIAN BASSOGOG
Shanghai Shenhua -> Ankaragücü
- 26
OTABEK SHUKUROV
Fatih Karagümrük -> Kayserispor
- 27
JOSE RODRIGUEZ
Hapoel Tel-Aviv -> Adana Demirspor
-
- 28
MIJO CAKTAS
Osijek -> Sivasspor
- 29
TIAGO ÇUKUR
Fenerbahçe -> Ümraniyespor
- 30
DAVID AKINTOLA
Adana Demirspor -> Çaykur Rizespor
-
- 31
DAVIDSON
Three Towns -> Başakşehir
- 32
THOMAS MEUNIER
Dortmund -> Trabzonspor
- 33
ALEXIS FLIPS
Anderlecht -> Ankaragücü
-
- 34
UI-JO HWANG
Nottingham Forest -> Alanyaspor
- 35
STIVEN MENDOZA
Santos -> Adana Demirspor
- 36
SERGIO CORDOVA
Alanyaspor -> Sochi
-
- 37
JOE WORRALL
Nottingham Forest -> Beşiktaş
- 38
EMREHAN GEDİKLİ
Konyaspor -> İstanbulspor
- 39
EMRECAN BULUT
Beşiktaş -> Ümraniyespor
-
- 40
BADOU NDIAYE
Adana Demirspor -> Pendikspor
- 41
JUNIOR SAMBOU
Wydad AC -> Konyaspor
- 42
TRAZIE THOMAS
B.Jerusalem -> Kasımpaşa
-
- 43
CARLOS VINICIUS
Fulham -> Galatasaray
- 44
SERGE AURIER
Nottingham Forest -> Galatasaray
- 45
NABIL ALIOUI
Le Havre -> Adana Demirspor
-
- 46
ERTAÇ ÖZBİR
Adana Demirspor -> Ankaragücü
- 47
CEDRIC BAKAMBU
Galatasaray -> Real Betis
- 48
JACKSON POROZO
Troyes -> Kasımpaşa
-
- 49
NABIL ALIOUI
Le Havre -> Adana Demirspor
- 50
BAKAMBU | BONSERVİS: 5 MİL. €
Galatasaray -> Real Betis
- 51
LEBOGANG PHIRI
Ç. Rizespor -> Guingamp
-
- 52
DIDIER ZE
Hatayspor -> FC Metz
- 53
STAMBOULI
Adana Demirspor -> Reims
- 54
BREYTON FOUGEU
Lyon B -> Adana Demirspor
-
- 55
ABAT AYMBETOV
Astana -> Adana Demirspor
- 56
BENITO RAMAN
Anderlecht -> Samsunspor
- 57
IRON GOMIS | KİRALIK
Kasımpaşa -> SALERNITANA
-
- 58
ABDÜLKADİR ÖMÜR
Trabzonspor -> Hull City
- 59
DOĞUKAN SİNİK | KİRALIK: 45 BİN EURO
Hull -> Hatayspor
- 60
İBRAHİM AKDAĞ
Pendikspor -> Sivasspor
-
- 61
EMRE MOR | KİRALIK
Fenerbahçe -> Karagümrük
- 62
NANU | KİRALIK
Samsunspor -> Estrela
- 63
ALIOU BADJI
Bordeaux -> Gaziantep FK
-
- 64
M'BAYE NIANG
Adana Demirspor -> Empoli
- 65
CRESPO | KİRALIK
Fenerbahçe -> Rayo Vallecano
- 66
ABDÜLKADİR PARMAK
Sivasspor -> Hatayspor
-
- 67
EDGAR IE
Başakşehir -> Kulüpsüz
- 68
RICCARDO SAPONARA
Hellas Verona -> Ankaragücü
- 69
BARTUĞ ELMAZ
Fenerbahçe -> Sivasspor
-
- 70
CEMALİ SERTEL
Başakşehir -> Hatayspor
- 71
BADOU NDİAYE
Adana Demirspor -> Kulüpsüz
- 72
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ | KİRALIK
Atlético Madrid -> Fenerbahçe
-
- 73
SACHA BOEY
Galatasaray -> Bayern Münih
- 74
LORET SADİKU
Hammarby -> Kasımpaşa
- 75
OLİVİER KEMEN
Kayserispor -> Başakşehir
-
- 76
ALBİAN AJETİ
Gaziantep FK -> FC Basel
- 77
NÉLSON OLİVEİRA
Konyaspor -> Vit. Guimarães
- 78
MİCKAËL TIRPAN
Samsunspor -> KSK Lierse Kempenzonen
-
- 79
FİLİP DAMJANOVİC
Vozdovac -> Konyaspor
- 80
MILAD MOHAMMADI
AEK Atina -> Adana Demirspor
- 81
KORAY GÜNTER
Verona -> Fatih Karagümrük
-
- 82
ALASSANE NDAO
İstabulspor -> Konyaspor
- 83
SIRIGU
Nice -> Fatih Karagümrük
- 84
VALON ETHEMI
İstanbulspor -> Konyaspor
-
- 85
BAKASETAS
Trabzonspor -> Panathinaikos
- 86
SAMET AKAYDİN
Fenerbahçe -> Panathinaikos
- 87
DRESEVİC
Karagümrük -> Machida Zelvia
-
- 88
SORESCU
Ekstraklasa -> Gaziantep FK (Kiralık)
- 89
KARZEV
Başakşehir -> Maccabi Tel Aviv (Kiralık)
- 90
ROSIER
Beşiktaş -> OGC Nizza (Kiralık)
-
- 91
ARBER ZENELİ
Adana Demirspor -> Kulüpsüz
- 92
LARSEN
Trabzonspor -> Malmö FF
- 93
KEREM ATAKAN KESGİN
Beşiktaş -> Sivasspor
-
- 94
PAUL BERNARDONİ
Konyaspor -> Yverdon Sport
- 95
JAKUB SLOWİK
Tokyo -> Konyaspor
- 96
ANASTASİOS BAKASETAS | BONSERVİS: 1 MİL. €
Trabzonspor - > Panathinaikos
-
- 97
BERKAN KUTLU | KİRALIKTAN GERİ DÖNDÜ
Genoa -> Galatasaray
- 98
OTABEK SHUKUROV
Fatih Karagümrük -> Kulüpsüz
- 99
ANDREJ DJOKANOVİC
MKE Ankaragücü -> Manisa FK
-
- 100
STEFANO STURARO
Fatih Karagümrük -> Kulüpsüz
- 101
SAMU SAİZ
Sivasspor -> Eyüpspor
- 102
EMMANUEL BOATENG
Elfsborg -> Konyaspor
-
- 103
UMUT NAYİR | KİRALIK
Fenerbahçe -> Pendikspor
- 104
BRYAN ACOSTA
Portland -> Gaziantep FK
- 105
FRANCİSCO CALVO
Konyaspor -> FC Juárez
-
- 106
MOTEZ NOURANİ
US Tataouine - > Adana Demirspor
- 107
SAMET AKAYDİN | KİRALIK
Fenerbahçe -> Panathinaikos
- 108
TONİO TEKLİC | KİRALIK
Trabzonspor - > Karagümrük
-
- 109
RADE KRUNİC | KİRALIK
Milan -> Fenerbahçe
- 110
BERKAN KUTLU | KİRALIKTAN GERİ DÖNDÜ
Genoa -> Galatasaray
- 111
LEONARDO BONUCCİ
Union Berlin -> Fenerbahçe
-
- 112
YUNUS EMRE KONAK | BONSERVİS: 4,5 MİL. € | SONRAKİ SATIŞTAN %12.5 PAY
Sivasspor -> Brentford
- 113
MAME THİAM | BONSERVİS: 1,25 MİL. €
Kayserispor -> Pendikspor
- 114
JOHN MARY | KİRALIK
Ç.Rizespor -> Manisa FK
-
- 115
DİMİTRİOS KOURBELİS | KİRALIK
Trabzonspor - > Karagümrük
- 116
SOUZA
BJ Guoan -> Başakşehir
- 117
SİNAN GÜMÜŞ
Antalyaspor -> Eyüpspor
-
- 118
ANDREA BERTOLACCİ | KİRALIK
Cremonese -> Fatih Karagümrük
- 119
JONAS SVENSSON
Adana Demirspor -> Beşiktaş
- 120
JEAN ONANA | KİRALIK
Beşiktaş -> Marsilya
-
- 121
MATÍAS DİTURO
Fatih Karagümrük -> Elche FC
- 122
KÉVİN RODRİGUES
Adana Demirspor -> Al-Qadsiah
- 123
ERİC BAİLLY
Beşiktaş -> Villarreal
-
- 124
YOUNÈS BELHANDA
Adana Demirspor -> Kulüpsüz