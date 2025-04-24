Süper Lig tarihinin en golcü kiralık oyuncuları: Zirvede Gomez var!
Süper Lig tarihinde kiralık olarak forma giyip en çok gol atan futbolcular listesine bu sezon iki yeni isim daha eklendi. Listenin zirvesinde 2015/2016 sezonunda Beşiktaş formasıyla çıktığı 33 maçta 26 gol atan Mario Gomez bulunuyor. İşte Süper Lig'in en golcü kiralık oyuncuları...
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Süper Lig tarihinde takımlarında kiralık olarak forma giyip unutulmaz isimler arasında yer alan birçok futbolcu var.
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Bu futbolcular arasına bu sezon iki yeni isim daha eklendi. Bir dönem Beşiktaş forması giyen Mario Gomez en golcü kiralıklar listesinde zirvede yer alırken ilk 10 sırada Trabzonspor'dan 2 golcünün olması da dikkat çekti.
İşte Süper Lig'in en golcü 10 kiralık futbolcusu:
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10 - Umut Nayir (Ümraniyespor) - 2022/2023 - 31 maç - 17 gol
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9 - M. Nobre (Fenerbahçe) - 2005/2006 - 29 maç - 17 gol
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8 - Simon Banza (Trabzonspor) - 2024/2025 - 26 maç - 18 gol (Sezona devam ediyor)
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7 - Umut Bozok (Kasımpaşa) - 2021/2022 - 38 maç - 20 gol
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6 - Victor Osimhen (Galatasaray) - 2024/2025 - 25 maç - 21 gol (Sezona devam ediyor)
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5 - A. Makukula (Kayserispor) - 2009/2010 - 29 maç - 21 gol
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4 - Fernandao (Bursaspor) - 2014/2015 - 32 maç - 22 gol
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3 - Mauro Icardi (Galatasaray) - 2022/2023 - 24 maç - 22 gol
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2 - A. Sörloth (Trabzonspor) - 2019/2020 - 34 maç- 24 gol
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1 - Mario Gomez (Beşiktaş) - 2015/2016 - 33 maç-26 gol
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