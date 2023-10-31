Süper Lig şampiyonluk oranları nasıl? 2023-2024 Süper Lig şampiyonluk favorisi hangi takım?

Süper Lig'de heyecan her geçen hafta artmaya devam ediyor. Zirve yarışında kıyasıya bir rekabetin yaşandığı ligde 2023-2024 sezonu şampiyonluk oranları bir kez daha güncellenmiş durumda. İşte, 31 Ekim 2023 Salı günü itibariyle Süper Lig şampiyonluk oranları...