Süper Lig’de 11. hafta maçları futbol tutkunlarını ekran başına kilitledi. Haftanın en dikkat çeken karşılaşması, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan zorlu mücadele oldu. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe, Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla birlikte, puan durumu yeniden şekillenirken, zirve yarışı iyice kızıştı. Futbolseverler, ligdeki son durumu ve 11. hafta maç sonuçlarını merakla takip ediyor. İşte 2024-2025 sezonu Süper Lig güncel puan durumu ve haftanın öne çıkan skorları…